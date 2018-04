Real Madrid Zidane: «Me indigna que se hable de robo» 01:04 Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid. / EFE «Cuando eres el mejor, creas un poco de envidia», responde el técnico francés a los antimadridistas EFE Madrid Sábado, 14 abril 2018, 17:29

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que está «indignado» tras escuchar la palabra «robo» por el pase a semifinales de la Liga de Campeones con el penalti en el último segundo del partido ante el Juventus, que insistió era claro, y resaltó que hay mucho antimadridismo.

«Cada uno puede opinar si hay penalti o no, no voy a discutir, pero estoy indignado cuando la gente habla de robo. Lo que estamos haciendo molesta a mucha gente y esto no lo podemos cambiar. Yo voy a defender a los míos, que han hecho un partido enorme y sin duda merecíamos pasar», opinó.

«Veo normal que se pueda opinar pero decir que es un robo y no solo aquí, ver también la prensa extranjera es para pensar. Lo hicimos muy bien y al final estamos en semifinal. No voy a contestar a jugadores, pero no me podéis hablar de robo», añadió rotundo.

El pensamiento positivo que siempre expresa Zidane lo quiso trasladar a esta situación, defendió que el árbitro Michael Oliver pensó solo «en hacer su trabajo» y no piensa que lo ocurrido vaya a pasar factura en semifinales ante el Bayern. «Pienso en positivo y no creo que después de todo lo que se ha hablado alguno vaya a querer hacer daño arbitrando mal».

Admitió Zidane el sentimiento de envidia que genera el éxito del Real Madrid. «Hay antimadridistas y nadie los va a cambiar, nosotros tenemos que seguir con lo que estamos haciendo. La historia de este club nadie la va a cambiar. Es el mejor club del mundo y cuando eres el mejor, creas un poco de envidia».

«Un poco de manía nos tienen, pero al final no podemos hacer nada. No podemos pasar del partido de ida de la Juve de ser el mejor equipo a ahora un equipo que ha robado. Es arriba o abajo y yo nunca soy así, estamos siempre en el medio pensando que los dos partidos los hicimos muy bien, que merecíamos ganar y lo que se dice no es verdad», agregó.

El debate que ha provocado el penalti de Benatia a Lucas Vázquez ha sorprendido a Zidane por los días que dura. «No me parece normal», dijo. «Lo entiendo en el momento pero no tanto tiempo porque es penalti».

Y defendió que más allá de esa jugada, el Real Madrid es justo semifinalista. «Puedes hablar del penalti pero todo lo que hicimos hasta ese momento en el partido, después de que la Juve se pusiese 0-3 y en la dinámica de poder pasar, nos llevó a conseguir marcar y estar en semifinales. Merecíamos la clasificación».

La reacción de Buffon contra el colegiado y las duras declaraciones posteriores, fue «un calentón» que dijo Zidane «ha tardado un poco» en pasarse. El susto que se llevó el madridismo no ha dejado dudas al técnico francés.

«A mi también me sorprendió que se pusieran 0.3 pero no me dejó dudas, para nada. Pensaba que no podía pasar y al final pasa, es lo bonito del fútbol, a veces es para ti y a veces en contra. Ellos hicieron un gran partido y el nuestro no fue malo, pero cuando no la metes te entra ansiedad y el final fue como me gusta, para las emociones son muy buenas», manifestó.