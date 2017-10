Fase de grupos| Jornada 3 Zidane: «No hago tonterías, ni invento nada» 00:40 Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid. / Foto: Reuters | Vídeo: Atlas «Afrontamos la primera final de grupo ante el Tottenham y creo que será un buen espectáculo para la afición», afirma el técnico del Real Madrid IGNACIO TYLKO Madrid Lunes, 16 octubre 2017, 15:39

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, está de enhorabuena. Acaba de festejar su centenario en el banquillo blanco con un sufrido triunfo en Getafe, respiró al ver que Cristiano Ronaldo rompió con un gol clave en el Coliseum su sequía anotadora en Liga y ahora recibe en Champions la visita de un Tottenham que jamás le ha ganado al Real Madrid, que, además, con Zizou de entrenador marcha invicto como local en Champions. La cita, correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos, es clave para definir el liderato.

"Esta fortaleza del equipo se ha conseguido con el trabajo. Tenemos la ilusión de competir bien siempre para conseguir cosas. Ahora nos medimos a un rival muy bueno y eso siempre nos anima", afirmó el técnico francés en la previa.

No parece afectado Zidane por los reproches que le llegan por su insistencia en las rotaciones: "No puedo hacer nada ante las críticas. La gente puede opinar y hablar, pero es algo de toda la vida. Yo tengo que hacer mi trabajo lo mejor posible. No hago tonterías, ni invento nada".

¿Isco? "Su progresión es natural y mejora día a día porque es muy bueno. Ya sabe que es un jugador importante y cada vez que juega lo hace bien. Lo bueno que tiene es que puede jugar en muchas posiciones, aunque más cerca de los delanteros es mejor para él", subrayó Zidane, quien no se atrevió a decir si el malagueño aspira al Balón de Oro. Eso no lo sé pero me gusta muchísimo Isco porque siempre es creativo y lo intenta. Ese tipo de jugadores siempre acaban con éxito".

LLama la atención el duelo que se prevé entre Sergio Ramos y Harry Kane, la figura de los Spurs: "Podemos estar una hora hablando de Sergio porque es nuestro capitán y el líder dentro y fuera del campo. Lo tiene todo como futbolista y es un fenómeno, pero aún más como persona. Es muy noble y habla a la cara. Es directo y eso me gusta. Llegó muy joven, yo jugué con él un año, y no ha cambiado para nada. Lo hace fenomenal (iba a decir de puta madre)", ensalzó Zizou a su capitán.

¿Kane es un futurible para el Real Madrid? "El Tottenham no es sólo Kane. No sé lo que hará en su futuro, pero es un jugador fundamental para su equipo. Es muy bueno en todo y siempre coge el espacio y la velocidad con dirección hacia la portería. No lo parece, pero es muy completo. Pero todo el rival es muy bueno y afrontamos la primera final de grupo. Creo que va a ser un buen partido que dará espectáculo".

Cristiano y su gol en Getafe: "Estamos muy contentos por él porque trabaja muchísimo y se lo merecía. Le tengo mucho respeto porque es un ejemplo para todos los demás. Queremos que esté cómodo y siempre meta goles".

Confía Zidane en que el Real Madrid ya haya alcanzado su velocidad de crucero. "Creo que sí la hemos conseguido. Lo bueno es que volvemos a la normalidad, con casi todos los jugadores disponibles. Seguro que tendremos de nuevo momentos difíciles pero estamos bien, mejorando".

¿Mejor cuando juega Modric? "Su calidad es de todos conocida. Cuando juega lo hace muy bien, pero cuando lo hacen otros también encontramos huecos y soluciones para ganar", afirmo Zizou, feliz por la evolución de los lesionados, pero sin ponese plazos para los regresos de Carvajal, Kovacic y Bale. "No puedo decir la fecha de vuelta, pero Dani cada día está mejor y tiene muchas ganas, Mateo necesita más tiempo pero ya está entrenándose y Gareth aún no sé si estará para el partido en Londres".

Zidane ironizó cuando se le preguntó qué nota se pondría después de cien partidos al frente del Real Madrid. "Yo no soy quién para poner notas, pero estoy contento. La ilusión de mi vida era jugar en España, estoy en el mejor club del mundo y tengo pasión por entrenar. Espero poder cumplir 10 partidos más. No voy a decir 100 porque los entrenadores ya sabemos...", bromeó.

Y afirmó que, a su juicio, "la Liga española es la mejor porque se toca más el balón y hay mucha calidad". "La Premier también es muy fuerte, pero por el estilo de fútbol tengo la impresión de que los equipos más fuertes físicamente tienen ventaja".