Zidane: «Me gustan los retos cuando las cosas se ponen difíciles» Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid. / Efe El técnico del Real Madrid asegura que su equipo está «bien preparado física y anímicamente para darlo todo ante un buen equipo y en un gran escenario» MANUEL SÁNCHEZ Martes, 31 octubre 2017, 20:27

“Estamos bien”. Estas han sido las primeras palabras de Zinedine Zidane en la sala de prensa de Wembley (Londres), donde el francés ha comparecido ante los medios. El entrenador del Real Madrid ha querido apagar las alarmas en torno a su equipo y ha avisado de que “no estamos mal, al contrario de lo que la gente piensa”. “Pensamos ya en el partido del Tottenham y físicamente estamos bien, porque trabajamos bien. Estamos preparados para hacer un buen partido”, ha asegurado.

Respecto a la derrota en Girona, Zidane ha manifestado que no cree que sea su “peor partido” al frente del Real Madrid y que mantiene la misma “ilusión” y la misma “pasión”. “Hay momentos complicados toda la temporada. A mí, me gustan los retos. Me gusta cuando las cosas se ponen difíciles, porque la vida es así”, ha proseguido.

Zidane afrontará el choque ante el Tottenham como líder del Grupo H y con la posibilidad de cerrar la clasificación a octavos de final con una victoria en un campo en el que el Real Madrid nunca ha jugado. Wembley, con capacidad para 90.000 espectadores es territorio inhóspito para un conjunto blanco que minutos después de la rueda de prensa se ejercitó sobre el césped londinense. Zidane se muestra emocionado ante el reto de dirigir al Real Madrid en tal monumento al fútbol, y define al templo inglés como “un gran escenario para hacer un buen partido”. Además, también ha afirmado que es un sentimiento que se traslada a sus jugadores, los cuales “notan donde están”. “Es un estadio muy bonito para jugar al fútbol. El estadio que representa mucho, vamos a ver dos equipos muy buenos y eso para los aficionados es muy bonito”.

Zidane se tomó también un respiro para, entre risas, comentar que a él le gustaría poder disputar un partido así, aunque prefiere dejarlo en manos de sus jugadores.

El francés también echó balones fuera cuando ha sido preguntado por la posibilidad de entrenar en el futuro en Inglaterra, posibilidad que Mauricio Pochettino valoró positivamente. “Yo estoy en el Madrid y pienso en lo que estoy haciendo ahora. Estoy a gusto con lo que estoy haciendo”, ha esquivado.

Finalmente, Zidane ha negado que un planteamiento por parte de su rival, basado en una defensa de tres, sea más complicado que una defensa de cuatro o de cinco. “Habrá que ver qué ocurre mañana, a lo mejor nos sorprenden a todos”, finalizó.