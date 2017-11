Jornada 5 Zidane: «Algunos pueden estar preocupados; yo no, nunca» Zinedine Zidane. / Jack Guez (Afp) El técnico del Real Madrid niega que su equipo tenga un problema de juego y asegura que en cuanto al gol todo es cuestión de «meter» y luego «la racha cambia» ÓSCAR BELLOT Madrid Lunes, 20 noviembre 2017, 19:35

Los malos resultados no alteran el discurso de Zinedine Zidane. Pese a estar a diez puntos del Barça en la Liga y tener muy difícil el primer puesto del grupo H de la Liga de Campeones tras la derrota sufrida ante el Tottenham en Wembley, el técnico del Real Madrid sigue siendo optimista. «Disfruto de lo que estoy haciendo y siempre voy a estar positivo porque hay otros trabajos que no son fáciles», señaló el galo en vísperas de medirse al Apoel en el GSP Stadium de Nicosia. «Estoy convencido de los recursos que tenemos. Hay momentos de la temporada donde algunos pueden estar preocupados, pero yo no, nunca», agregó.

Dijo Zidane que su equipo llega bien al choque y que el objetivo es «tener la determinación que en el partido del fin de semana» ante el Atlético. Defendió así lo hecho por sus futbolistas en el Wanda Metropolitano a pesar de que no fueron capaces de marcar en un partido crucial para mantenerle el pulso por la Liga al Barça. «Sabemos que estamos a un paso y mañana queremos sumar tres puntos», agregó en relación al duelo contra el Apoel.

Fue interpelado Zidane por el modo en que convive con las críticas por el irregular desempeño del presente curso. Algo que no parece afectarle en exceso, ateniéndose a la literalidad de sus palabras. «Sabemos de la dificultad de nuestro trabajo. Somos el Madrid, siempre nos van a pedir más, pero esto es bueno. Sabemos el esfuerzo que tenemos que hacer, pero últimamente lo estamos haciendo bien», manifestó el preparador francés.

Cerró filas Zidane con su plantilla, asegurando que no es el momento de pensar en posibles refuerzos. «No es el momento de hablar de eso. Cuando llegue la fecha hablaremos. Lo que me importa es el partido de mañana y jugar con esta plantilla. Meter un once y nada más. No va a ser un partido fácil, es un rival que se está comportando bien en esta Champions, y lo que tenemos que hacer es estar concentrados y determinados porque sabemos lo que nos jugamos», acotó.

«Benzema sabe que puede dar más»

Reconoció que puede que no todos estén contentos con los minutos de que disponen sobre el césped, pero recalcó que lo más importante para él es hablar con esos futbolistas y hacerles saber que están en el Real Madrid «para trabajar» ya que «son muy jóvenes». Les puso a Marco Asensio como ejemplo y remarcó que el del balear «es el paso a seguir» por los Ceballos, Marcos Llorente, Achraf, Theo, Vallejo o Borja Mayoral. Se detuvo en el ex del Betis para remarcar que tiene «un futuro extraordinario», aunque hizo extensible esa apreciación a «los demás». «Lo que pido a mis jugadores es que estén concentrados y listos para que lo hagan bien cuando les toque jugar», incidió.

Se refirió por último a Benzema, que sólo ha marcado un tanto en Liga y otro en la Supercopa. Del ariete dijo que «él es el primero que quiere dar más y que sabe que puede dar más», y negó que esté prestándole una apoyo singular. «Estamos aquí, y yo el primero, para ayudar a todos mis jugadores, no sólo a Karim», señaló antes de comentar que, a su juicio, el equipo está «creciendo» y que no se puede decir que esté mal «en el juego». «En cuanto al gol, hay que meter uno, dos y luego la racha cambia. Mañana es un día para cambiar», remachó.