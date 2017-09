Fase de grupos | Jornada 2 Valverde: «Se habla de ganar tripletes y sextetes con mucha ligereza» Ernesto Valverde, técnico del Barça. / Efe «Si no ganamos, el mes que viene me pueden crucificar», ironizó el técnico del Barça en la víspera del choque ante el Sporting portugués COLPISA Martes, 26 septiembre 2017, 20:20

Ernesto Valverde es un tipo de lo más mesurado. No dramatizó tras perder la Supercopa con el Real Madrid y ahora tampoco rebosa optimismo. "¿Si he caído de pie en el Barça? Si no ganamos, el mes que viene me pueden crucificar, todo depende de los resultados. Cuando dije que esto era una hecatombre hace un mes me refería a que todo cambia de la noche a la mañana, esperamos no cambiar y mantener el nivel dentro de un mes", explicó este martes en la sala de prensa del José Alvalade.

"¿Triplete? Me conformó por ahora con ganar al Sporting. Antes se hablaba de ganar algún título y ahora se habla de tripletes y sextetes con una ligereza...", ironizó. "Sé el ruido mediático que genera el Barça y sé que si ganas todo es de color de rosa y si no ganas es al revés. Siempre hay que volver a ganar. Lo que ha pasado antes no cuenta", añadió.

Resta importancia el técnico al hecho de las siete victorias seguidas, seis en Liga y la de la Champions ante la Juventus: "En otros equipos en los que he estado era más complicado ganar tantos partidos seguidos, las estadísticas a veces son más de los jugadores que tienes que no del entrenador. Las estadísticas hay que saber leerlas y no te garantizan ganar en el futuro".

Desconfía Valverde del rival: "El Sporting es un equipo muy fuerte, un rival de entidad; ya hizo una gran temporada el año pasado, ahora ha comenzado muy bien, con un empate y seis victorias en Liga; ganó en Grecia, se desplega muy bien a la contra, aunque también le gusta dominar, con muy buenos jugadores exteriores y muy rápido".

"Tenemos que tener en cuenta a Martins, a Acuña, a Bruno Fernandes que dispara desde fuera y marca golazos... William les da control. Si juega Bas Dost es altísimo, pero Doumbia es más rápido. la velocidad de todos es peligrosa", desgranó sobre el adversario luso.

¿Marcaje al hombre a Messi? "Yo hice una vez el marcaje al hombre a Messi en una final y no lo vi claro y no lo volví a hacer, hay que intentar sacar partido si pasa otra vez porque yo no lo veo tanto como una ventaja para el rival. Cada equipo propone el juego de ataque que quiere y el juego defensivo que quiere. Si plantean un marcaje individual a Messi o uno en zona, buscaremos soluciones".

Se le preguntó por Paulinho y Semedo, dos de los nuevos refuerzos. "Estamos muy contentos con Paulinho, es verdad que al principio hubo alguna duda por su fichaje pero más por fuera que por dentro. Es algo que ya ha pasado otras veces con otros jugadores. Se ha integrado muy bien y tenemos esperanzas de que nos dé mucho más", dijo sobre el brasileño.

"Y Nelson Semedo se ha ido acoplando poco a poco al juego del equipo, lo que no es fácil siendo el Barça; se adapta bien al juego de ataque y al defensivo, esperamos que siga progresando. ¿Si jugará fuera por fin? Es una posibilidad, el partido es fuera, sí".

"¿Deulofeu? Se trata de tener confianza en uno mismo, los delanteros cambian muchos en función de si marcan o no". ¿Ausencia de Alcácer? "Estuvo convocado en Girona, hoy no lo está, pero somos 24 y es imposible convocar a todos, la UEFA no lo permite".

Destacó el técnico azulgrana a Sergi Roberto y a Iniesta. "Me gustan los jugadores polivalentes como Sergi Roberto, que puede jugar adelante y atrás, por dentro y por fuera, seguirá alternando posiciones", aseguró. "Iniesta ha marcado durante su carrera el estilo de juego del equipo, esperamos que mantenga el nivel que está dando, ya habrá tiempo para ver cómo le dosificamos".