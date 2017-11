Jornada 5 Valverde: «Más que miedo, me dan respeto las virtudes de la Juventus» Ernesto Valverde. / Marco Bertorello (Afp) El técnico del Barça augura «un partido complicado» en el Allianz Stadium y muestra cierto hastío acerca de las dudas sobre la renovación de Messi COLPISA MADRID Martes, 21 noviembre 2017, 19:47

Ernesto Valverde sabe que la Juventus tratará de resarcirse de la derrota por 3-0 que le endosó el Barcelona en el Camp Nou en el choque correspondiente a la primera jornada del grupo D de la Liga de Campeones y del tropiezo sufrido en el campo de la Sampdoria el pasado fin de semana. Por eso y porque se trata de uno de los grandes de Europa, el técnico azulgrana se mostró precavido en vísperas del duelo en el Allianz Stadium, en el que su equipo podría rubricar la clasificación para octavos como primero de grupo, para lo que le bastaría un empate. «Más que miedo, me dan respeto las virtudes de la Juve», confesó el extremeño, que no quiso mojarse sobre qué futbolista del equipo bianconero sacaría del césped para aumentar las opciones de su escuadra. «Me sería difícil quitar un jugador, porque un equipo no se hace sólo con un jugador», señaló. «Si quitas a Dybala quitas imaginación, pero si quitas a Pjanic no tienes orden y si quitas a Higuaín quitas gol. Si pudiera quitar a cinco o seis jugadores no me importaría» agregó.

Dijo Valverde que el miércoles esperan «a la mejor Juve», un rival «muy fuerte» en su estadio, «con gran calidad arriba, que genera muchas ocasiones de gol» y que tiene la imperiosa necesidad de conseguir el triunfo, por lo que augura «un partido complicado» que en el Barça afrontan «con ganas».

Considera el preparador azulgrana que «no hay un favorito claro» para el partido sino que se presenta como un encuentro «muy igualado» en el que cobrarán gran importancia los detalles y en el que se verá «un choque de estilos». El Barça tratará de llevarse el gato al agua apelando al control del balón ya que, como recordó Valverde, su «idea siempre es a través del juego, conseguir el resultado». «Generalmente, cuando juegas bien, cuando generas ocasiones de gol y no concedes es cuando tienes más opciones de ganar», argumentó.

Reconoció Valverde que ha visto en varias ocasiones el vídeo del choque del año pasado en el que la Juventus encarriló con un 3-0 la eliminatoria de cuartos de Champions, billete que la Vecchia Signora certificaría luego en el Camp Nou con un 0-0. «Lo he visto y lo sigo viendo», admitió el técnico, que remarcó que «todas las derrotas» ayudan «a mejorar», al igual que «todas las victorias refrendan el camino que haces». «El año pasado fue un partido en el que ellos estuvieron bien», manifestó Valverde, que avisó que eso no significa que el Barça logre el miércoles darle la vuelta a lo que ocurrió entonces. «Sabemos que ellos aquí son un equipo fuerte, que tienen una entrada muy fuerte en el partido y tenemos que estar preparados», apuntó con el recuerdo muy presente de lo que sucedió en ese choque en el que Dybala firmó un doblete.

«Messi está con nosotros, es lo que me interesa»

Como Rakitic minutos antes, Valverde fue cuestionado por la renovación de Messi, aún no oficializada. Mostró cierto hastío el extremeño sobre este asunto, explicando que lo que a él le importa es el presente. «Está con nosotros, es lo que me interesa. Está aquí, no vamos a pensar más allá. A veces empezamos a pensar más de la cuenta cuando realmente no pasa nada. Vamos a disfrutar del partido de mañana y dejarnos de historias», añadió.

Quiso poner Valverde en valor la solidez del Barça, primero en la Liga con once victorias y un empate en doce jornadas y al frente también de su grupo en la Champions. «Sabemos que tenemos que intentar dominar el juego, que los rivales nos conocen e intentan cerrarnos los espacios», dijo, precisando a continuación que cuando no tienen el control de esférico intentan ser «solidarios», lo que «depende más de la voluntad que de otra cosa». «Es verdad que a veces estamos más brillantes y otras veces no. Pero no es algo que sólo nos ocurra a nosotros», apuntó en referencia a quienes añoran un fútbol más espectacular.

Restó importancia Valverde a los problemas que se le han presentado en el eje de la zaga con la amarilla que vio Piqué ante el Leganés y que le impedirá jugar contra el Valencia y la lesión de Mascherano. «Intento no preocuparme antes de tiempo, porque si no la preocupación es doble», señaló, subrayando que para el choque ante la Juventus tienen tres centrales. Uno de ellos, Vermaelen, apenas ha gozado de oportunidades este año, pero la falta de minutos del belga tampoco inquieta al Txingurri. «Viene de jugar dos partidos seguidos con su selección. Entiendo que es un jugador que está preparado», apuntó.

No quiso entrar por último en los posibles retoques a la plantilla de los que habló Josep Maria Bartomeu a fin de asaltar la Champions. «No estamos pensando en mucho más que no sea clasificarnos», comentó, aunque reconoció que «el Barça, como la Juve y otros grandes equipos siempre está abierto a mejorar».