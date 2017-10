Polémica dedicatoria Méndez de Vigo contesta a Pep Guardiola Pep Guardiola, durante un partido con el City. / Reuters El portavoz del Gobierno afea al entrenador que opine «sin saber» de la crisis en Cataluña: «Es como mi opinión sobre física nuclear» EUROPA PRESS Miércoles, 18 octubre 2017, 13:09

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha restado importancia a las opiniones que expresa el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, sobre la deriva soberanista en Cataluña, argumentando que la política no es sobre lo que él "sabe" ni lo que "hace bien".

En declaraciones a RNE, el también ministro de Educación se ha pronunciado así después de que el exjugador del FC Barcelona expresara su apoyo a los líderes de Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnimum Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, tras su encarcelamiento acusados de un delito de sedición.

"Evidentemente creo que la opinión de un deportista, en general de cualquiera, cuando habla de otras cosas que no es aquello de lo que sabe o hace bien es como la que tengo yo cuando hablo de física nuclear, que no sé una palabra", ha sentenciado, remachando: "Las opiniones de Guardiola sobre la política son su opiniones, yo no las comparto, pero allá él".

No obstante, el ministro ha afirmado que el que fuera entrenador del FC Barcelona "tiene derecho a la libertad de expresión y a opinar lo que quiera", al mismo tiempo que ha apuntado que "le admira" y "le admiraba como jugador de fútbol".

El actual entrenador del Manchester City dedicó este martes la victoria del equipo inglés ante el Nápoles en la Liga de Campeones a los líderes de la ANC y Òmnium: "Ojalá puedan salir muy pronto porque ahora mismo es un poco como si todos estuviéramos allí", señaló el exblaugrana durante la rueda de prensa posterior al partido.

Preguntado si cree que el Barça ha tenido un papel político en el conflicto con Cataluña, el ministro ha defendido que "los equipos no está para hacer declaraciones" de carácter político. A su juicio, "perjudican" al propio equipo porque el Barça "tiene mucho seguidores" fuera de Cataluña.

LIGA "DESCAFEINADA" SIN EL BARÇA

Por otro lado, Méndez de Vigo ha recalcado que la Liga de Fútbol sería "descafeinada" sin el Barça. "Nos haría perder mucha emoción a la Liga", sostiene, para después añadir que, si Cataluña se va de España, abandonaría la Unión Europea, al igual que el Barça se iría de esta competición.

"Lo bueno es que continúen y sigan aquí, pero es evidente que es muy difícil, si unos se quieren ir y se van o pretenden irse, tener también lo otro bueno que es continuar en la Liga Española", ha defendido el ministro, para precisando que a él le gustaría que siga "esa rivalidad, que al final es competitividad y es buena".