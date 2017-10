Fase de grupos | Jornada 3 Isco: «He tenido mérito, porque he sabido tener paciencia» Isco Alarcón, en la Ciudad Deportiva de Valdebebas / Reuters «Ni veo las noticias ni leo periódicos y eso me ayuda a estar al margen de tantos elogios», desvela el malagueño COLPISA Madrid Lunes, 16 octubre 2017, 14:19

«Sin mi trabajo no habría tenido estas oportunidades. Estoy jugando más en mi posición, más cerquita del área, donde me siento más cómodo y estoy teniendo continuidad, por lo que tengo más confianza. He tenido mérito, porque he sabido tener paciencia para esperar mi momento, intentando aprovechar la confianza del míster», destacó este lunes Isco Alarcón, que desde la mediapunta del Real Madrid se ha convertido en imprescindible en el equipo blanco y también en la selección española. «He mejorado, he madurado y entiendo más las situaciones del juego. A bse de partidos y años de experiencia vas mejorando y aprendiendo», reconoció el centrocampista malagueño, que no deja de recibir elogios, aunque él asegura que no se deja afectar por los halagos.

«Intento pasar desapercibido. Ni veo las noticias ni leo periódicos y eso me ayuda a estar al margen de tantos elogios. Ya sabemos que en el fútbol un día eres Dios y al día siguiente si fallas cuatro pases seguidos te quieren echar del Madrid. Yo tengo bien puesta la cabeza», apuntó Isco, que por el momento no se ve en el podio del Balón de Oro, que según él debe ganarlo la gran estrella de su equipo. «Cristiano lo tiene que ganar sí o sí. Lo demás es muy difícil porque hay 30 nominados y estar en el podio sería un sueño. Están Sergio Ramos, Luka Modric... Si el equipo va bien uno tiene más posibilidades de entrar ahí», admitió.

A Zinedine Zidane se le preguntó posteriormente por Isco y el técnico francés se mostró tajante: «Su progresión es natural y mejora día a día porque es muy bueno. Ya sabe que es un jugador importante y cada vez que juega lo hace bien. Lo bueno que tiene es que puede jugar en muchas posiciones, aunque más cerca de los delanteros es mejor para él», subrayó Zidane, quien no se atrevió a decir si el malagueño aspira al Balón de Oro: «Eso no lo sé, pero me gusta muchísimo Isco porque siempre es creativo y lo intenta. Ese tipo de jugadores siempre acaban con éxito".

Consejo a Asensio y Ceballos

Isco insistió en la necesidad de tener continuidad para seguir creciendo, aunque aseguró que entiende las rotaciones que lleva a cabo Zidane con un calendario tan sobrecargado: «Estamos al cien por cien con Zizou. Ha demostrado que las rotaciones son muy importantes. Es incuestionable por lo que ha conseguido y entendemos que después de parones, viajes y cansancio haya jugadores que estén en el once. Es importante tener enchufado a todo el equipo y nosotros lo estamos». El consejo que da a Asensio y Ceballos, que han llegado al Madrid con la misma edad que él es, «que trabajen, que seguro que tienen su momento».

«Con su calidad y talento que tengan paciencia, que seguro que va a llegar su momento», añadió el malagueño, a quien también se le preguntó en Valdebebas por la pésima racha de su exequipo: «Me duele como malaguista que soy, pero hay mucho tiempo aún para arreglar las cosas. La Liga se les puede hacer muy cuesta arriba y desde aquí mando mucho ánimo y mucha fuerza al Málaga, que seguro que sale adelante».