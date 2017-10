Fase de grupos | Jornada 4 Primer 'match ball' en el Metropolitano El Atlético recibe al Qarabag sin derecho a fallar para estar en octavos y pendiente del Roma-Chelsea RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Martes, 31 octubre 2017, 17:54

«Todo lo que nos envuelve es negativo, pero dentro es cuando más fuertes estamos. Es lo que me encanta de este equipo y de este club: parece que todo se va a derrumbar, pero los cimientos están fuertes. Tenemos un grupo brutal y nosotros pensamos que estamos bien. Sabemos que vamos a sacar las cosas de una manera o de otra, jugando mejor o peor... primero hay que ganar para tener confianza, porque cuando la tengamos vendrán el juego y los goles». La reflexión es de Saúl Ñíguez, de los pocos que están rindiendo al nivel exigido en el Atlético y que reconoce no para de dar vueltas a las ocasión que dispuso en Roma para que el Atlético lograse tres puntos en la primera jornada. «Voy a dar vueltas a la ocasión de Roma toda la campaña, porque al final nos puede penalizar e incluso no pasar». El palo frenó su empeño, lo mismo que en Qarabag cuando la derrota ante el Chelsea le colocaba en una situación de tensión, por lo que el cuadro rojiblanco afronta la cita ante el cuadro azerbaiyano se convierte en una final. Sólo vale el triunfo para mantener opciones de ser uno de los dos primeros en el grupo C y acceder a los octavos de un torneo que ha rozado con las últimas campañas, siendo el Real Madrid el único que le apeó del equipo en este lustro.

Además de vencer al modesto Qarabag debe estar con un ojo pendiente también del duelo en el Olímpico entre Roma y Chelsea. Un triunfo inglés, que le saca cinco puntos, en Italia permitiría al Atlético, si antes resuelve ante el Qarabag, jugarse el pase a octavos en el Metropolitano con los romanos, a los que dejaría eliminados con un triunfo. «Partido a partido», insisten desde el vestuario atlético, poco dado a fantasear. Y es que aunque no ha perdido en lo que va de ejercicio en Liga, sólo suma una sola victoria en sus siete últimos encuentros. «Generamos ocasiones, así que, si no es por calidad, al final será por cantidad», cree Saúl aunque en la Champions su equipo ha disparado 17 veces a puerta (42 en total) y dos veces a la madera. «Lo importante es tener ocasiones de gol. Cuando las tienes siempre puedes ganar. Hay que seguir trabajando y seguir insistiendo porque el gol es lo más importante de este juego», recordó Simeone tras el decepcionante empate en Elche. En los nueve partidos, que han jugado en este 2017 en la competición europea, sólo hicieron nueve goles y cuatro fueron de penalti.

Simeone ha trabajado sin contar con Koke, que sigue con problemas musculares en el muslo derecho, ni Yannick Carrasco, que arrastra un problema en la rodilla izquierda. «A mí me insistieron en la vida que el que se queda pierde. Yo soy de insistir, seguir trabajando, buscar alternativas y creo en los futbolistas que tengo», explicó Cholo tras el 1-1 del sábado. Así, Griezmann podría estar acompañado en punta por Torres, ya que Kevin Gameiro parece gafado de cara a gol, o incluso Correa. El argentino, que lleva cuatro goles, adelantaría en ese caso su posición dejando hueco a otro centrocampista, que podría ser Nico Gaitán.

El Qarabag, que compensa su talento con gran actitud y trabajo defensivo, ya frustró el trabajo del equipo rojiblanco en Bakú para conseguir su primer punto en una fase de grupos de la Liga de Campeones tras alzarse con los cuatro últimos títulos domésticos en su país. «Vamos a Madrid a hacer todo lo que podamos. Queremos regresar con un punto. Como en Bakú. Desde el primer minuto vamos a jugar creyendo en nosotros mismos», dijo el vicepresidente del Qarabag, Tahir Gozal. Gurban Gurbanov tiene la baja por sanción del delantero Dino Ndlovu, expulsado cuando pedía penalti en el duelo de hace dos semanas, además de Huseynov y Elyounoussi por lesión. Eso sí, parece optimista de cara a poder contar con el centrocampista español Daniel Quintana. «Jugar en la Liga de Campeones contra cualquier equipo es algo emocionante. Pero, para mí, como español, este es un caso muy especial. Además, habrá familiares míos en el estadio», dijo el que fuera futbolista de Puçol, Valencia Mestalla, Onteniente, Alzira, Ferrol, Huracán, Xátiva o Nastic. El que seguro estará será Míchel, la estrella del equipo azerbayiano, mientras que Rubén Sellés esperará su oportunidad en el banquillo.

Alineaciones probables:

Atlético: Oblak; Juanfran, Savic, Godín, Filipe; Correa, Gabi, Thomas , Saúl, Gaitán o Torres y Griezmann.

Qarabag: Sehic; Garaev, Medvedev, Sadygov, Rzezniczak; Agolli, Henrique, Guerrier, Almeida, Míchel; y Madatov.

Árbitro: Deniz Aytekin (Alemania).

Estadio: Wanda Metropolitano.

Hora: 20.45 horas.

TV: BeIN Sports