Cuartos | Vuelta Cristiano: «Esto nos sirve de lección» «No entiendo por qué protestan, porque es un penalti claro», responde el portugués a las quejas de la Juventus COLPISA Miércoles, 11 abril 2018, 23:50

«Esto nos sirve de lección, para saber que en el fútbol nada está nunca regalado y hay que pelear hasta el final», insistió Cristiano Ronaldo tras marcar de penalti muy polémico el gol que llevó al campeón a las semifinales cuando el partido ya agonizaba. «No entiendo por qué están protestando, poeru el penalti ha sido claro», apuntó el crack portugués, que ha marcado en todos los partidos de la presente Champions.

«Si no le hace penalti, Lucas hacía gol. Es su juego, dar patadas por detrás», lamentó Cristiano respecto a la actitud de la Juventus, reiterando que tantísimo sufrimiento después del 0-3 de la ida en Turín, «deben servir para el futuro». «Somos justos vencedores», dijo, respecto a la eliminatoria.

Marcelo por su parte destacó que «hemos dado la cara y lo hemos dado todo para pasar». Sobre la acción más determinante del choque, el madridista reconoció que «el penalti es clarísimo», añadiendo sobre los apuros en los que les puso la Juventus que «no nos iba a pasar como al Barcelona porque somos el Real Madrid».

Lucas Vázquez habló del penalti que fue protagonista poco después del final. El madridista lo tiene muy claro.El penalti: «Sí lo es. Cristiano me la da al punto de penalti y, cuando voy a rematar, el central llega por atrás y me arrolla. No hay discusión».Las protestas de la Juve: «Es normal, es el último minuto. Hoy nos tiene que servir de lección, el que se relaja lo paga. La Champions no perdona a nadie. Supimos sufrir hasta el final y ese gol nos mete en semifinales, que es lo importante».

Zinedine Zidane compareció con BeIn Sports para analizar la derrota, pero el pase a semifinales de la Champions, tras el 0-3 en la ida y el 1-3 en el Bernabéu, con ese gol de Cristiano en el minuto 93. Bueno... contento. Dentro de los 180 minutos de los dos partidos, merecimos pasar. Hubiera sido difícil no marcar en este partido, porque tuvimos muchas ocasiones, pero esto es fútbol. Hicimos un gran partido allí, con 0-3, y hoy, al revés. Hemos sufrido y hemos hecho muchos errores, y su planteamiento fue perfecto. por eso rectificamos en el descanso. Esto no quiere decir que Gareth (Bale) y Casemiro tuviera la culpa, pero Asensio y Lucas nos han dado más profundidad, y luego Mateo (Kovacic)«. Y por último analizó el penalti. »Me dijeron que sí, ¿lo fue?, y Cristiano nunca falla«.