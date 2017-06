A Zinedine Zidane pocas cosas le cambian el gesto. El técnico se presentó en la sala de prensa a un lado de sus dos capitanes, Sergio Ramos y Marcelo, y se mostró muy centrado, transmitiendo concentración. Siguió muy atento a las explicaciones de sus jugadores y sonrió con alguna broma de Marcelo, que despidió de él antes de irse. Después derrochó naturalidad, como acostumbra, no quiso anunciar si Bale será suplente ante una Juve que no cree saldrá a encerrarse, reconoció que hay palabras que «nunca me salen» y el mismo explicó mantendrá la misma rutina que cualquier otro día. «No vamos a cambiar nada. Vamos a hablar del partido, como siempre. Para nosotros no cambia, ni tiene que cambiar nada. Llegar a la final es lo más importante, ahora no vamos a hacer nada diferente», recordó antes de apuntar que los suyos están «preparados» para lograr la 'duodécima' en Cardiff. «Hemos trabajado muchísimo para llegar a esta final. Además, hemos ganado la Liga. Estamos en un momento muy bueno y ahora nos toca jugar esta final, muy merecida, y estamos preparados. Va a ser un partido abierto. No creo que la Juve se cierre. Dicen que Italia es catenaccio, pero la Juve no tiene solo eso. Defienden muy bien, pero atacan muy bien, y más hoy en día. Siempre han tenido un equipazo, pero hoy tienen jugadores ofensivos muy muy buenos. Va a ser muy abierto, y mejor para todos. La Juve no es sólo defensa», recordó.

Zidane aclara que no siente una «presión» distinta a otras veces. «El Madrid sabe vivir con esta presión siempre. Lo viví de jugador y ahora de entrenador, y vosotros de periodistas sabéis lo que es este club. Nosotros siempre somos favoritos, pero el fútbol no es así. Más todavía cuando es una final: es un partido y puede pasar de todo. Ni el Madrid es favorito ni la Juve es favorito, es 50-50. Haremos lo máximo posible para ganar otra vez esta Champions», antes de insistir que no iba a desvelar el once dejando caer que «pueden jugar juntos» aunque nadie espera que lo hagan de inicio. «Lo importante es que cuando vea la plantilla, estén todos listos para jugar, no sólo anímicamente, pero también físicamente. Lo que me interesa es que estemos físicamente bien a final de temporada, a un nivel alto».

Se emocionó cuando le preguntaron por sus sensaciones, si eran distintas a Milán, Lisboa o Glasgow, sus anteriores finales como madridista. «Mis sensaciones son las mismas. Si me dices de niño que habría vivido esto de niño. Ahora lo estoy viviendo y disfrutando, sobre todo. Aquí soy el entrenador de este equipo, pero vivimos algo espectacular todos. A ver lo que va a pasar. Es muy bonito jugar otra vez una final, y ahora estamos listos» aunque quiso insistir que, como había dicho su amigo Gigi Buffon «puede pasar de todo, tiene razón. Lo importante es darlo todo. En el fútbol puede pasar de todo. Ellos harán su partido, sabemos que jugamos contra un gran equipo. Lo que queremos todos es ver una bonita final, ni más ni menos.

Los seis dolorosos descartes

No negó Zidane que «lo más difícil» de esta final será comunicar los descartes. «Hay seis jugadores que no se van a vestir, pero van a estar en el banquillo, que esto es novedad. Lo más difícil es saber que ellos también pueden dar al equipo, y que seis de ellos no van a estar. Es parte de mi trabajo y es mi consciencia pero estamos todos en el mismo barco, los que juegan más y menos».

Zizou destacó a Cristiano Ronaldo más allá de los goles. «Es una buena persona, porque se preocupa de los demás. Lo que destaco es lo que hace profesionalmente. Él quiere más siempre. Jugando en el entrenamiento, quiere ganar. Esto aporta al equipo, y esto es lo que más me importa, que siempre quiere ganar. Es un líder nato para los demás, sobre todo en el campo. Fuera es una buena persona y se preocupa de todo», explicó antes de aclarar que de haber coincidido ambos como jugadores Cristiano Ronaldo sería «seguro la estrella. Porque mete goles, y eso es lo más importante. Parar y meter, eso es lo importante porque puedes aguantar 90 minutos y te meten. Yo jugaba bien al fútbol, pero meter gol no muchos, asistencias. bueno. Alguno importante sí pero no muchos (dijo provocando risas). El centro del campo será importante», vaticinó.

Zidane evitó polémicas y optó centrarse en el partido. «Cada uno puede opinar lo que quiera. Él no estaba en la final, puede decir lo que quiera. Mi pensamiento y mi preocupación es el partido», algo que motiva a todo el mundo. «Los nuestros saben lo que es el Real Madrid. Nosotros no vamos a cambiar nada de lo que hemos hecho hasta ahora, lo vamos a preparar con serenidad y tranquilidad. Lo importante es dar el máximo, luego el fútbol.», dijo antes de irse dando grandes zancadas al entrenamiento.