Zidane: «Se habla de Isco o Bale, pero pueden jugar juntos»

A cinco días de la final de Cardiff, una duda sobrevuela el ambiente respecto a la alineación del Real Madrid. ¿Jugará Isco, el futbolista que ha maravillado en el tramo decisivo de la temporada, o lo hará Bale, que no ha disputado ni un minuto desde que se resintiese en el clásico del Santiago Bernabéu de su dolencia en el sóleo? Esa es la decisión que habrá de tomar el técnico, quien no obstante introdujo una mayor incertidumbre durante la rueda de prensa ofrecida con ocasión del 'Media Day'. “Los dos son muy buenos. Los dos jugaron juntos este año en 16 partidos. Se habla de Gareth o Isco, pero pueden jugar juntos. Lo importante es que llegan bien a este tramo de temporada. Gareth un poco menos porque ha competido menos. Isco sabemos el gran jugador que es”, manifestó el preparador, sabedor de la importancia de esconder cartas de cara a un envite como el que aguarda ante la Juventus.

Dijo que Isco se merece estar en la final “como todos” y expresó su disgusto por el hecho no sólo de tener que dejar en el banquillo a futbolistas que han hecho méritos para estar sobre el césped, sino incluso fuera de la convocatoria. “Son decisiones como siempre, difíciles porque estamos todos. Voy a tener que elegir entre los 22 quién va a iniciar y quién estará en el banquillo. Habrá también quien se quedará fuera de la lista. Eso es lo más difícil para mí. No te voy a decir si lo he decidido o no. Un entrenador sabe qué se va a hacer, pero no voy a decir nada”, insistió Zidane ante las demandas de la prensa de que arrojase luz sobre el once que dispondrá en el Millennium Stadium de Cardiff.

Subrayó el galo que el equipo llega “muy bien, con confianza, muy bien físicamente” al encuentro ante la escuadra bianconera. “Estamos muy contentos por estar en la final. Sabemos la dificultad de llegar a una final de Champions. Trabajamos muy bien todo el año y es una final merecida”, enfatizó. “Nos faltan cuatro entrenamientos y estamos concentrados en lo que tenemos que hacer”, remarcó. Reconoció que el del sábado es el partido “más importante” de la temporada, pero aseguró que lo están preparando “igual que todos los partidos”. “No vamos a cambiar nada. Y menos ahora”, resaltó.

Incidió Zidane en que una final es impredecible y todo puede pasar, pese a que en liza están dos conjuntos de características muy diversas. Por un lado, el Real Madrid, pertrechado de un extraordinario poderío ofensivo, y por otro la Juventus, un bloque granitico al que es casi imposible hacerle gol. “Ellos no han encajado y nosotros metemos gol, pero no tiene nada que ver con lo que va a pasar en la final. Vamos a prepararla de la mejor manera. Este año son los dos mejores equipos los que van a jugar la final porque como sabes cuando llegas a la final es merecido. Ellos lo que hicieron lo hicieron muy bien, son campeones de su liga, va a ser un partido interesante y muy bonito”, apuntó.

"Quiero estar en este club"

No quiso entrar en demasiadas valoraciones el técnico francés sobre una temporada en la que el Real Madrid ya ha conquistado el título de Liga y, de ganar el sábado, rubricaría un doblete que la entidad merengue no logra desde hace 59 años. Subrayó que “lo más importante es dar siempre el cien por cien”, algo que, incidió, han hecho durante todo el curso. “Podemos estar contentos de lo que hicimos hasta ahora. “Ahora, tenemos otra final. Otro partido. Y vamos a intentar hacer lo posible para intentar ganar el partido”, explicó.

Reconoció Zidane que la Juventus es “un equipo sólido” cuya riqueza de plantilla la da numerosas variantes a Massimiliano Allegri, pero defendió que lo que a él le interesa es cómo podrá hacerle daño el Real Madrid a la 'Vecchia Signora'.

Rememoró el galo lo ocurrido en la final de Ámsterdam, cuando vestía los colores de una Juventus que cayó ante el Real Madrid gracias al gol de Mijatovic que vio al cuadro de Chamartín la ansiada 'séptima'. Dijo Zidane que se sintió “jodido, mal. Cuando pierdes una final es una pena, un disgusto, pero también es parte del fútbol, lo acepto. Cuando llegué a este club me faltaba ganar la Champions y lo conseguí con la camiseta blanca”, agregó.

Se refirió también a su futuro, aunque siguió sin precisar lo que ocurrirá más allá de Cardiff. “Tengo un año más de contrato pero no significa nada. Quiero estar en este club, pero depende de lo que haces en el campo. Estamos contentos. El futuro es el sábado y nada más”, atajó.

Tuvo, por último, palabras para Cristiano Ronaldo, afectado en los últimos días por una serie de cuestiones extradeportivas que, está convencido Zidane, no le influirán el sábado. “Cristiano sabe hacer la diferencia entre una cosa que se habla y estar concentrado en lo que tiene que hacer, en el partido de Champions. No tengo ninguna duda de que está concentrado en lo que tiene que hacer”, finalizó.