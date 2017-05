Isco le toma la delantera a Bale

¿Isco o Bale? La principal incertidumbre sobre la alineación que Zinedine Zidane presentará el próximo sábado en Cardiff comenzó a despejarse este martes. El malagueño apunta a titular en la final de la Liga de Campeones que medirá al Real Madrid con la Juventus, a tenor de lo que dejó traslucir Zinedine Zidane durante la rueda de prensa del 'Media Day'. «Lo importante es que llegan bien a este tramo de temporada. Gareth un poco menos porque ha tenido menos minutos pero físicamente está muy bien. Isco sabemos el gran jugador que es», dijo el técnico en la que fue su primera insinuación de que el galés podría quedarse fuera del once al no haber gozado ni de un minuto desde que recayese durante el clásico disputado en el Santiago Bernabéu de la lesión en el sóleo que ha lastrado su cuarta temporada en el club de Chamartín.

El propio Bale parece dar ya por descontada su suplencia en el Millennium Stadium de Cardiff, pese a que estar en su ciudad natal para el encuentro más importante de la temporada fue una auténtica obsesión para el '11' desde aquel choque del 23 de abril de infausto recuerdo ante el Barça. «Todavía no estoy al 100%, pero trabajo para estar disponible la final», confesó un Bale que no tuvo reparos en ensalzar el gran trabajo de su competidor por un puesto entre los elegidos de Zidane. «Isco ha estado fantástico. Ha jugado muy bien en estas últimas semanas y estoy contento por él», remarcó el 'Expreso de Gales', a quien los periodistas incluso llegaron a pedir que aportase sugerencias turísticas para la visita a la capital galesa. Casi como si fuese un guía y no uno de los integrantes de esa BBC que ha constituido el santo y seña del Real Madrid desde que Florentino Pérez le convirtiese en protagonista del que por entonces fue el traspaso más caro de la historia. «Sea él o yo quien salga de inicio, el otro animará y esperará la victoria del equipo», agregó con deportividad en referencia en su pulso con el '22'.

Sea cual sea la decisión de Zidane, Bale dejó claro que no pedirá cuentas al entrenador galo. «No estaré decepcionado si no soy titular. Estaría decepcionado si no hubiera podido llegar a la final», remarcó el extremo, en una nueva señal de que se ve ya en el banquillo, al menos de inicio. La pelota, por tanto, sigue en el tejado de Zidane y aunque el preparador quiso guardarse las cartas por aquello de no dar pistas al contrincante, la sensación que dejó en el encuentro con los medios es que se inclina por ceder la batuta a Isco, lo que permitiría configurar una medular con cuatro centrocampistas en la que el de Benalmádena operaría de enganche, descargando sobre Benzema y Cristiano Ronaldo toda la responsabilidad goleadora.

Un dibujo que gusta a los mediocentros, como ya manifestó en su momento Kroos al permitir que el equipo juegue más junto y ordenado que cuando se encomienda a la BBC. Claro que no es esa la opinión de Massimiliano Allegri, quien el lunes apuntó su convicción de que el Real Madrid es «más ordenado» cuando está Bale y «más fantasioso» cuando actúa Isco. Palabras las del técnico bianconero que contradicen la creencia popular y que podrían responder a las tretas típicas en este tipo de envites a la hora de tratar de generar dudas en el técnico rival.

Confianza en Zidane

Batalla psicológica que no preocupa a Zidane, según señaló el técnico del Real Madrid. «El debate no me va a condicionar», recalcó cuando fue interrogado acerca de si le molestaba el debate sobre si debe jugar Isco o es mejor que lo haga Bale. «Lo importante es que están todos bien», incidió, recordando que «los dos han jugado juntos 16 partidos». «Un entrenador sabe qué se va a hacer, pero no voy a decir nada», atajó. La decisión, en suma, parece tomada, aunque siempre puede ocurrir que Zidane esté jugando al despiste y esconda un as en la manga.

En cualquier caso, el plantel madridista tiene plena confianza en Zidane y está seguro de que el técnico acertará. «Gareth estaba lesionado pero ha hecho dos semanas muy buenas de entrenamiento y yo creo que llega en un buen momento para la final, pero obviamente no depende de mí tomar esa decisión», manifestó Sergio Ramos. «Isco ha demostrado que está en un nivel extraordinario, quizás de sus mejores momentos en el Madrid, y la papeleta es complicada. Me alegro de que no sea yo quien tiene que tomar esa decisión porque es muy complicada, pero tome la decisión que tome, esperemos que sea la acertada y que los dos rindan a un gran nivel», agregó el capitán. «Juegue quien juegue va a ser bueno. Isco está en un gran momento y Bale no tiene que demostrar nada para jugar. El que juegue va a ser importante. Los 24 jugadores estamos metidos y con minutos. Todos son importantes», terció por su parte Casemiro.