Allegri ya 'juega' la final

Massimiliano Allegri es un entrenador tranquilo. Así lo transmite cada vez que se enfrenta a una cámara o se sienta en el banquillo, y así quiere que lo sean también sus pupilos en la final de Cardiff. «Hay que tener serenidad. El optimismo es bueno en los medios, pero no me parece correcto que nos den favoritos. Jugamos segunda final en tres años y tenemos la costumbre de jugarlas, pero también la tiene el Real Madrid. No me gusta. Es un equipo muy fuerte y hay que respetarle al máximo», asegura en el 'Media Day' de la Juventus a cinco días de pelearle la Champions al conjunto blanco.

Pero como buen italiano, Allegri también es un estratega y un experto en el otro fútbol, ese que se juega fuera del césped y que comienza mucho antes del pitido inicial. Sabedor de que la gran duda en el madridismo, y en concreto en la cabeza de Zinedine Zidane, reside en alinear a Isco o a Gareth Bale, el técnico de la Juventus ha avivado el debate. «Con Isco se controla más el juego y con Bale corren, son más veloces, pero tienen menos fantasía», sostiene. ¿Y a su equipo qué le conviene más, un Madrid supersónico o un Madrid mágico? Giorgio Chiellini, voz autorizada en el vestuario 'bianconero', lo tiene claro: «Isco es quien marca la diferencia en este equipo».

Y si Zidane alberga dudas, Allegri no le anda a la zaga. O eso quiere hacer creer cuando deja en el aire la presencia de Barzagli en el once, y por tanto la defensa de tres centrales que durante más de un lustro ha dado alas a la 'Juve': «¿Nuestra BBC? También puede ser Buffon, Bonucci y Chiellini». El italiano reclama un punto más de motivación en su plantilla, de cara a un encuentro que puede darle a la 'Vecchia Signora' el primer triplete de su historia. «Los detalles van a marcar mucho la final. Confiamos en nuestras posbilidades, pero sabiendo lo que representa el Real Madrid. Mis jugadores son extraordinarios, pero les pido un esfuerzo más. La final motivará a los dos, pero nosotros debemos tener más motivación que el Real Madrid. La temporada que estamos haciendo es tremenda. 91 puntos lo dice todo», defiende.

En cuanto a los nombres de la final, Allegri tiene claro que uno de ellos será Casemiro, pero otro será Higuaín, siempre criticado en las eliminatorias de Champions: «El Real Madrid ha crecido mucho y hay que dar la enhorabuena a Zidane. Tiene mucho equilibrio y gran parte se lo ha dado Casemiro sobre el césped. Lo que está haciendo Zidane no es fácil. Una Champions y una final tiene mucho mérito. Es un súper entrenador y lo seguirá siendo. Dybala e Higuaín han tardado un tiempo en encontrar la manera de jugar juntos, pero ya lo hacen bien. Igual va y marca. Higuaín tiene que estar tranquilo».

Respecto a las últimas finales perdidas de la Juventus, Allegri no las olvida, pero aboga por pasar página. «Están ahí y eso es algo extraordinario porque hay que estar ahí. Está claro que es mejor ganarla, pero estar ahí es importante. La negatividad es mala y de todas esas finales hay que sacar conclusiones positivas. En un partido así hay que jugar bien y tener suerte. La Champions da presencia y nombre en todo el mundo. Es como una Super Bowl. No hay nada igual», asegura un técnico que ya sabe lo que es sentir la tensión de una, y que por ahora sólo imagina la sensación de ganarla: «Estamos más seguros y convencidos que hace dos años ante el Barcelona. Este equipo ha mejorado mucho cuando supo encender el interruptor, pero no puede estar todo el día encendido. El equipo, el entrenador y el club han crecido mucho. Tenemos que estar siempre ahí, entre los ocho mejores».

Allegri, pese a huir del favoritismo, cree en su Juventus ante el Real Madrid. Y no es para menos repasando su trayectoria como equipo, que ha ganado 12 títulos en las últimas seis temporadas. «No podemos tener ansiedad. Hay que estar tranquilos, pero sabemos que será difícil. Con equilibrio podremos ganar. Hay mucha más positividad que en la final de Berlín. Hemos crecido mucho. Me da serenidad y al equipo también», confiesa un técnico que no ha parado de crecer desde que agarrara al Aglianese, allá por 2003, pasando por SPAL, Grosseto, Sassuolo, Cagliari y Milan antes de recalar en Turín como sustituto de Antonio Conte. «Quizás he mejorado en la manera de relacionarme y en la forma de preparar los partido», desvela, y no le falta razón, pues la final de Champions ya ha comenzado a jugarla.