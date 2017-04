Juan Carlos Garrido: «Golpe de autoridad del Madrid»

Victoria de prestigio del Real Madrid en Alemania. Es un triunfo que considero un gran golpe de autoridad, porque lo hizo jugando de visitante en un campo de un rival como el Bayern, uno de los favoritos para ganar la Champions. Este 1-2 refuerza mucho al equipo de Zidane. Como todos los grandes está muy exigido a ganar siempre, en el Madrid viven en un vaivén de emociones. En los grandes los protagonistas pasan, en minutos o apenas horas, de héroes a villanos. El Madrid, tras el empate en liga en el derbi, parecía tener malas sensaciones, dudas y se cuestionaba todo... hasta que la derrota del Barça en Málaga atenuó la crisis. Y hoy, definitivamente, se pega un carpetazo a la supuesta crisis. Cosas que no nos sorprenden realmente porque esto es fútbol.

El partido ha tenido dos partes absolutamente diferenciadas; una primera donde el Bayern ha salido decidido a por el partido con el factor ambiente a su favor -algo que empuja- y con unos jugadores muy decididos a hacer valer ese factor campo. Lo hicieron jugando bien al fútbol, llegando y haciendo un buen partido. Eso sí, el Real Madrid tampoco se ha venido abajo, ha sabido mantener la cara sabiendo que estos partidos, a este nivel, siempre tienen momentos puntuales que definen el partido.

Y el Madrid ha sabido mantenerse en su sitio ante dos circunstancias. La primera es tanto encajado. Un gol en un córner en el que el Bayern busca el uno contra uno de Vidal con Nacho. El chileno gana por la mala marca del canterano pero con ese 1-0 el Madrid no se ha venido abajo. Ha tenido calma y ha entendido que por ir 1-0 no se había perdido la eliminatoria. Ha seguido en su sitio, ordenado y tranquilo. No parecía preocuparle mucho ese gol. Y entonces aparecen dos circunstancias que han jugado muy en contra de los alemanes. La primera es el penalti fallado, que llegó tras unas polémicas manos de Carvajal. Y es que ese fallo condiciona el partido, porque un 2-0 hubiese cambiado mucho el duelo; la segunda parte hubiese empezado de una manera radicalmente distinta.

Al regresar del vestuario el Madrid es otro y llega otra situación que marca el partido. Un gol de Cristiano que está cuando tiene que estar, que aparece en las grandes citas. Ahora entramos en esa manida discusión sobre la BBC. Personalmente hoy creo que los tres han estado bien. En ese debate de quien debe jugar si no están ellos aparece como candidato Marco Asensio. El joven ha estado espectacular y a mi me parece un jugador excepcional. Yo creo que el futuro es suyo.

Roja de Javi Martínez

Y en esas cosas que marcan el partido hay que destacar también la expulsión de Javi Martínez. Una roja que ha sido absolutamente decisiva, pienso que el navarro se ha equivocado. Son dos acciones que se las podía haber ahorrado. En ese momento el Real Madrid ha demostrado, una vez más, esa solera de equipo campeón para solucionar un partido. Y es que el 1-1 hubiese sido un buen resultado pero ha ido a por más y deja la eliminatoria muy encarrilada; dando uno de esos golpes de autoridad que nos tienen acostumbrados los grandes equipos, con excelentes jugadores.