Dybala: «El Barcelona deja espacios y a la contra fuimos letales»

Paulo Dybala, estrella absoluta del choque frente al Barcelona, hizo balance del encuentro a su conclusión. «Sabíamos que iba a ser un partido así. Ellos dejan espacios y a la contra fuimos letales. Tuvieron alguna oportunidad de marcar, pero con el gol de Giorgio cerramos el partido», aseguró.

El crack argentino quiso hacer oídos sordos a los rumores que le alejan de la Juventus. «Yo intento disfrutar lo que me toca ahora con los compañeros y la familia, no pensar en lo que viene más adelante, voy a dar el máximo para llegar lejos. Estoy muy feliz en la Juventus, mi renovación está muy cerca y quiero aprovechar lo que tengo aquí. Quiero dar más felicidad a mis hinchas», añadió.

Por último, el ex del Palermo analizó el partido de vuelta. «Sabemos que allí va a ser otro partido. No pensamos en la remontada del PSG. Disfrutamos de lo que hemos vivido hoy y en el partido que tenemos el fin de semana», concluyó.

Allegri dice que la eliminatoria "no está cerrada"

Massimiliano Allegri, técnico de la Juventus, subrayó por su parte que la eliminatoria aún «no está cerrada» pese al 3-0 en Turín, recordando que "el fútbol es raro".

El entrenador de la 'Vecchia Signora' alabó a sus jugadores por el esfuerzo realizado ante el Barça, remarcando que su equipo acudirá al Camp Nou con la intención de "marcar". No quiso confianzas, insistiendo en que sus futbolistas aún no han "hecho nada" y que será fundamental mantener la concentración de cara a la vuelta.

Alves alerta del peligro del Camp Nou

Dani Alves, defensa de la Juventus y exlateral del Barça, indicó que su equipo no puede ir al Camp Nou a defender "el resultado" ya que podría peligrar el pase a semifinales. "Pienso que al Camp Nou no puedes ir a defender el resultado. Hay que ir a intentar hacer gol, a intentar poner difícil la eliminatoria al Barcelona e intentar superarles", manifestó en declaraciones a Mega.

Resaltó que la Juventus hizo un partido muy bueno en Turín. "Pienso que ha sido mucho mérito. Nuestra efectividad ha hecho que el Barcelona no tuviera espacios, que no manejara el partido como nos gusta y eso siempre es una dificultad", comentó.

Explicó también por qué no celebró los goles de su equipo: "Es una sensación extraña. Una cosa es enfrentarse a uno u a otro con la selección y otra cosa enfrentarse a todos. La alegría de mis compañeros es la mía y he preferido guardarme la felicidad por respeto a lo que he vivido con ellos", remachó.