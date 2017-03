Simeone pide honrar la camiseta y olvidar el 2-4

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, mostró este martes su "ilusión" por hacer un gran partido el miércoles en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones frente al Bayer Leverkusen. "Lo encaramos con la determinación de jugar un partido de vuelta en casa, con ilusión de hacer un gran partido, llevar el juego donde nos hará sentir mejores", dijo Simeone en la rueda de prensa previa al partido del miércoles, al que el Atlético llega con la ventaja del 4-2 logrado en la ida.

"El rival tiene un fútbol ofensivo interesante, tiene una salida muy buena, va a ser muy peligroso. Mañana me espero un partido de estas características", añadió el técnico rojiblanco, quien afirmó que le "preocupa todo" de este encuentro. "Un partido de fútbol tiene diferentes situaciones de juego que son cambiantes. El equipo tiene que estar preparado para resolverlo todo", insitió el 'Cholo'.

La Liga de Campeones "siempre es peligrosa, lo dije siempre, hay que estar atentos, salir fuertes, y llevar el partido donde mejor nos sentimos", afirmó el ténico que espera "un estadio lleno", expuso el técnico en la rueda de prensa en el Vicente Calderón, en la que remarcó la importancia del choque y de defender los colores del club rojiblanco.

Loas a Chicharito

Ante una ventaja de dos goles, del 2-4 del encuentro de ida en el Bay Arena, recalcó: "Siempre interpreto los partidos de una sola manera, no importa qué competencia sea, sino valorar la camiseta que tenemos puesta y, a partir de eso, ya sea Copa del Rey, Champions, final de Champions, amistoso, siempre jugar con la misma intención. Y mañana no va a variar. Tenemos un rival que tiene un fútbol ofensivo interesante, que tiene una velocidad en salida muy buena y que va a ser muy peligroso, porque en el partido que ganamos en Alemania tuvimos complejidades en los 90 minutos. Mañana me espero un partido de estas características", continuó el entrenador.

También insistió en una idea que mantiene sea cual sea el resultado de la ida: "Siempre la copa es peligrosa. Lo dije siempre. Hay que estar atentos y la mejor manera de estar atentos es salir fuertes y llevar el partido donde mejor nos haga sentir a nosotros", reiteró el técnico, al que le "preocupa todo de los partidos", antes de destacar que 'Chicharito' Hernández es "un extraordinario futbolista".