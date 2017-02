Los exmadridistas José Callejón y Raúl Albiol, titulares en el Nápoles, analizaron el choque y el momento de su equipo. «Para nosotros es un partido especial. Tenemos bastantes amigos en el Madrid: Ramos, Morata, Carvajal… Nos escribimos con Cristiano… Seguimos en contacto. Queremos hacer nuestro juego, tenemos la convicción de que podemos hacer algo grande. Posiblemente no somos un equipo tan maduro en Europa, pero mañana podemos dar un paso importante», aseguró el extremo.

«El Madrid es el favorito pero llegamos aquí con mucha confianza y ganas para hacer un buen partido. No podemos cambiar nuestra forma de jugar, nos ha dado resultados. El equipo no va a tener miedo de salir a jugar, la eliminatoria es un paso para seguir creciendo como club», sostuvo, por su parte, el central español del Nápoles. Un Albiol que se verá las caras con Cristiano y compañía, pero tiene claro que no es sólo su deber: «Puedes saber las características de los delanteros del Madrid, pero será muy duro, saldremos muy concentrados. ¿Parar a Cristiano? Lo tiene que hacer todo el equipo, tenemos que hacer un partido compacto».

Respecto a jugar la vuelta en casa, José Callejón aseguró que el Nápoles no va a especular con el marcador: «Empatar en el Bernabéu es un buen resultado, pero nuestra mentalidad es la de ganar. Si podemos, tenemos que marcar. Jugar la vuelta en casa es importante, pero no determinante».

Un equipo sin miedo

Maurizio Sarri se ha ganado, en la temporada y media que lleva a cargo del Nápoles, la fama de ser un técnico ultraofensivo. Sin embargo, en el Bernabéu su equipo no se volverá loco: «Hacer un partido temeroso sería contraproducente, para nosotros es importante ver a qué nivel estamos. Lo único que no acepto es jugar con miedo, si nos encierran en el área tiene que ser porque son muy buenos. Tenemos que tener en cuenta que jugamos contra el mejor equipo del mundo al contragolpe, debemos ser extraordinarios recuperando tras pérdida; contra los grandes talentos no existe un antídoto». Eso sí, no va a renunciar al ataque: «Busco la formación más ofensiva posible y que al mismo tiempo defienda, la única duda es si jugar con tres puntas o con cuatro».

«Es muy bonito venir al Bernabéu a jugar contra el Real Madrid, da igual cómo vaya. Mañana os diré si me pone los pelos de punta, cada uno tiene sensaciones diferentes, nosotros mostraremos personalidad», sentenció el técnico italiano, que terminó la comparecencia con un deseo previo al choque: «Espero que Maradona hable con el equipo, una leyenda que te habla y tiene confianza en ti es gasolina».