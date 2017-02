Suárez contra Cavani, duelo de goleadores de Salto

Luis Suárez y Edinson Cavani, los dos mejores artilleros de las ligas española y francesa, se enfrentan el martes en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones que enfrenta al Barcelona y al París Saint-Germain. Los dos uruguayos, ambos paisanos de Salto y compañeros de selección, están inmersos en su propia carrera por alcanzar la Bota de Oro, que ya ganó en dos ocasiones Luis Suárez, pero que todavía le es esquiva a Cavani. «La ilusión siempre está. Estamos en el camino, pero no me obsesiona», dijo Cavani en una entrevista que publica ‘Marca’.

Aunque, eso sí, no esconde que le gustaría ganar a su compatriota este duelo: «Lucho es un grande, lo lleva demostrando muchos años. Espero ganarle el duelo goleador esta vez», añadió Cavani al diario madrileño. El uruguayo del PSG lleva ya 25 goles en la Liga francesa, donde es el máximo anotador, a lo que hay que unir los 6 tantos que ha marcado en la Liga de Campeones, prácticamente uno por partido en el torneo continental. Suárez también encabeza la tabla de goleadores en la Liga española, pero con 18 goles, a los que se añaden los 2 que lleva en el torneo continental. Cavani lleva ventaja, pero el delantero uruguayo nunca ha logrado marcarle un gol al Barcelona en las cuatro veces en que se ha enfrentado al equipo azulgrana, sin embargo, en esta ocasión el uruguayo confía en que las cosas sean diferentes.

Vuelve el ‘9’

«Paso por un buen momento y los números llaman la atención», advirtió Cavani en declaraciones a AS. La marcha de Zlatan Ibrahimovic del PSG ha permitido a Cavani volver a su posición de delantero centro, donde está demostrando estar lanzado. «Tenía muchas expectativas para esta nueva temporada y se está cumpliendo lo que deseaba. He vuelto a mi posición, la que más placer me da, y poder corresponder con goles es algo bueno para el grupo y en lo personal», aseguró Cavani en declaraciones a Marca.

Mientras Cavani confía en marcar su primer tanto al Barça, Luis Suárez querrá volver a repetir su actuación de los cuartos de final de la Liga de Campeones 2014/2015. En aquella ocasión, un doblete del ‘Pistolero’ azulgrana en el partido de ida en el Parque de los Príncipes prácticamente selló la clasificación del Barcelona (1-3), que en la vuelta volvió a imponerse 2-0 con goles de Neymar, para acabar ganando posteriormente la final del campeonato.

En su nuevo enfrentamiento con el equipo francés, Suárez sigue contando con el gran apoyo de sus dos socios de ataque Leo Messi, máximo goleador de la ‘Champions’ con 10 goles, y Neymar, un tridente que sigue metiendo miedo a sus rivales. Luis Suárez llega, además, a este partido en plena forma tras meter un doblete en la última goleada en Liga del Barça al Alavés el sábado (0-6), que le permitió encaramarse a lo alto de la tabla clasificatoria de los goleadores ligueros.