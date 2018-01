Racismo LaLiga remite a Competición imágenes del 'caso Lerma-Aspas' Iago Aspas y Jefferson Lerma, protestan al árbitro. / Movistar/el Día Después La patronal de clubes también remite las posteriores declaraciones de ambos jugadores tras el presunto insulto del delantero del Celta COLPISA Jueves, 18 enero 2018, 16:22

LaLiga ha remitido al Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol (FEF) un escrito poniendo en su conocimiento el presunto insulto racista de Iago Aspas a Jefferson Lerma, durante la disputa del Levante-Celta, y ha aportado "las imágenes que pudieran recoger los hechos, así como las posteriores declaraciones de ambos jugadores".

Lerma denunció tras el partido del pasado domingo que Iago Aspas le había llamado "negro de mierda", mientras que el delantero del Celta negó haber proferido dicha frase. "Lo que se dice en el campo, se queda en el campo. Por ello no voy a reproducir lo que él me dijo a mí. En cualquier caso, yo no le llamé lo que él me atribuye", aseguró Aspas.

LaLiga también ha decidido remitir un escrito a Competicion referente a las declaraciones del jugador de la Cultural Leonesa Yelko, en un vídeo publicado en las redes sociales, donde el futbolista profiere insultos contra su club.

En el caso de Yelko, futbolista de la Cultural Leonesa, fue grabado por su compañero Emiliano Buendía en un vídeo de broma publicado en redes sociales en el que profería diferentes insultos contra el club.