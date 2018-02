Julián, el árbitro que salva vidas Los tres hermanos futbolistas del Tristana Talavera (Antonio, el de la izquierda). / HOY El colegiado evita la muerte de Antonio, veterano que comparte equipo con otros dos hermanos y que permanece en la UCI por una parada cardiaca MARCO A. RODRÍGUEZ Badajoz Martes, 27 febrero 2018, 09:35

Los hermanos Quintero: Antonio, Manuel y Jesús, que comparten vestuario en el equipo de veteranos Tristana Talavera, jamás olvidarán la mañana del domingo. Tampoco borrarán de su memoria al colegiado Julián Ramos, uno de los protagonistas de esta historia de héroes anónimos ocurrida en los campos federativos Eusebio Bejarano de Badajoz. En presencia de dos de los hermanos, el mencionado árbitro salvó la vida del más pequeño de ellos, Antonio (cumple 36 años en marzo), cuando a falta de cinco minutos para la conclusión del encuentro ante el Restaurante Bizarro se desplomó por culpa de una parada cardiaca. Por suerte para él y su familia, además de militar en Bótoa y extrencilla de Tercera División, Ramos es ATS en la pacense Clínica Clideba y peleó por la vida del futbolista hasta la extenuación.

Más información Sufre una parada cardiaca cuando jugaba a fútbol en Badajoz

Su inmediata asistencia, antes de que llegara la ambulancia, permitió un final que apunta a feliz. Porque Antonio continúa en la UCI del Hospital Infanta Cristina, informaba ayer el SES y la familia, pero el susto, tan mayúsculo como inesperado, parece que ha pasado. Está sedado y a la espera de un diagnóstico de su patología cardiaca, pero estable y será enviado a planta conforme lo vayan reanimando. «Fue algo impactante, fuera de lo normal. La espera de la ambulancia se nos hizo interminable, fueran los minutos que fueran. Para nosotros este hombre es un héroe. Ya se lo agradeceremos personalmente. Si no fuera por él, mi hermano no estaría aquí todavía», narra a este diario Manuel, el hermano mayor, quien añade que se descarta daño cerebral, uno de los peligros en estos casos.

Antonio Quintero, jugador del Tristana-Talavera que sufrió la parada cardiaca. / HOY

Manuel, de 45 años, estaba presente en el terreno de juego junto a los otros dos futbolistas con apellidos Quintero Purificación. Como es habitual, Antonio no se enteró de nada, pero dicen de él que es muy nervioso y que lo han sedado porque al recuperar la conciencia lo estaba pasando muy mal por la impresión y el cúmulo de tubos instalados en su cuerpo.

En realidad, todos sufrieron. Había mucha gente en un choque que arrancó a las 9.00 de la mañana y cuyo marcador señalaba un 4-0 para el Tristana Talavera, que permancería inalterado por la suspensión. Se vivieron momentos de enorme tensión, como cuentan los asistentes. Por ejemplo el entrenador del conjunto de Talavera, Fermín, quien relata que todos allí «estábamos llorando y muy asustados porque se estaba muriendo. Los jugadores, amigos,... Imagina la situación y más ellos que son tres hermanos en el mismo equipo y los tres sobre el campo. Parece eterno el tiempo que tarda en llegar la ambulancia, infinito. Por suerte, el árbitro es enfermero y le atendió. Le ha salvado la vida antes de que lo atendieran en el hospital y Antonio tiene mucha suerte de que estuviera allí. Vi al árbitro que estaba llorando desconsolado por el esfuerzo que hizo».

Militar, árbitro y ATS

Julián Ramos trabajó el domingo en al menos dos de sus múltiples ocupaciones. Este teniente de la Brigada ‘Extremadura XI’ de Infantería, que fue árbitro de Tercera División, pita ahora partidos de veteranos para echar una mano. Y la ha echado de verdad. Su profesión de enfermero y colaborador de la Clínica Quirón Salud Clideba –vinculado además con los cursos de masaje cardiaco– fue vital para mantener con vida a Antonio mientras aguardaban a las asistencias sanitarias. Recuerda que llamaron en dos ocasiones y que no pudo acudir una unidad medicalizada pero sí una de Atención Primaria con una médico «fabulosa». No había desfibrilador en los viejos campos de La Granadilla, algo que este facultativo no entiende porque ha habido más de alguna tragedia en Extremadura y a pocos metros de ese lugar para más inri. «Hay que aprovechar estos sucesos para recordar lo importante que es tenerlos en estas instalaciones y también concienciar a la gente para que aprendan a realizar el masaje cardiaco», comenta Julián Ramos, que huye de cualquier adjetivo heroico. «¡Pero si es mi trabajo. No soy ningún héroe! Si acaso, lo será el muchacho. Sí ayudé en esos primeros minutos tan decisivos, luego ya lo hizo la médico con la ayuda de los demás. La verdad es que en Urgencias es más fácil atenderlos porque hay más material». Sea un héroe o no, Ramos recibió ayer por la tarde la llamada de agradecimiento de la familia Quintero, que, seguro, no le olvidará jamás.