Jokin Esparza es el sexto hombre del Mérida Jokin Esparza, con la camiseta del Toledo. :: cd toledo El club confirmó ayer al extremo navarro, que jugó en Primera con Osasuna, Panathinaikos y procede del Toledo F. G. Domingo, 25 junio 2017, 12:35

Ya el propio Mérida lo dejó entrever el mismo día que confirmó el fichaje de Toni Sánchez, hace ya poco más de dos semanas. Ayer lo confirmó como su tercera incorporación del verano. Cuando anunció a Toni Sánchez, ilustró el anuncio con la imagen de Jokin Arcaya Esparza (Pamplona, 1988), cuyo fichaje no se anunció hasta ayer. Se trata de un extremo derecho procedente del Toledo que se formó en la cantera de Osasuna, con el que llegó a debutar en el primer equipo en un partido ante el Atlético en 2007, en El Sadar, en la última jornada de Liga.

El futbolista navarro fue internacional sub-19 con España en la 2006-07, llegando a jugar la fase final del Europeo de la categoría en Austria. Con la selección de Ginés Meléndez participó en tres partidos, dos de ellos como titular. Fue el curso en el que debutó en Primera, para después alternar el filial rojillo con el primer equipo en la temporada y media siguiente. En 2009 fue cedido al Huesca de Segunda, que se lo quedó en propiedad tres temporadas después de jugar toda una temporada en Primera con Osasuna (solo cinco partidos, todos ellos como suplente).

En el Huesca de Segunda, de 2010 a 2013, se convirtió en uno de los cinco futbolistas que más minutos han jugado con esa camiseta. Descendió la última a Segunda B y se marchó al Panathinaikos de la Primera griega, a las órdenes de Fabri González, para regresar en invierno a Segunda B con el Zamora, donde jugó muy poco. Volvió a marcharse a Grecia un año, a jugar en el Veria, y las dos últimas temporadas ha sido pieza importante en el Toledo, con el que terminó la última campaña jugando fase de ascenso a Segunda A.

En el conjunto toledano, donde ha coincidido con Toni Sánchez, ha jugado 53 partidos en las dos últimas temporadas, anotando tres goles. Tras once partidos en Primera con Osasuna, cuatro años en Segunda A con el Huesca y experiencia en Segunda B con Osasuna B, Zamora y Toledo, Jokin Esparza se convierte en el sexto jugador del Mérida, junto a las incorporaciones del meta Felipe Ramos y el lateral Toni Sánchez, el renovado Javi Chino y los jugadores con contrato Hugo Díaz y Rafa Navarro. El que no estará será Carlos Rodríguez, que el viernes decidió no aceptar la oferta de renovación del Mérida para marcharse a jugar a Hong Kong.