Iván Moreno está «hundido» y Víctor Aguinaco afirma ser «inocente»

Primeras reacciones de los investigados extremeños de la 'Operación Pizarro', la trama de presuntos amaños de partidos mediante apuestas en las que supuestamente intervenían los propios futbolistas. Uno de ellos, Iván Moreno, ex de la UPP, asegura vía su abogado estar «hundido» pues no se esperaba que el juez instructor de Zafra decretara su ingreso en prisión, al calificarlo como uno de los dos cabecillas. El otro, el pacense Víctor Aguinaco, ex del Jerez y Díter Zafra y ahora en el Olivenza, afirma estar «fatal» al igual que su familia, al tiempo que se considera «inocente» de lo que él entiende como un «tinglado» del que no es culpable.

Víctor Aguinaco

«Estoy fatal. Mi familia está muy afectada y yo igual. Soy inocente de todo este tinglado», manifestó ayer a este diario Víctor Aguinaco, a quien el juez segedano permitió regresar a casa y no ingresar en la prisión de Badajoz tras declarar como investigado previo pago de una fianza de 3.000 euros. El martes negó que hubiera declarado como investigado -imputado- a este mismo medio, pero la bomba ya le ha explotado en las manos y ahora insiste en su inocencia y en que la demostrará.

«Estoy muy jodido, pero hoy he hecho mi vida normal. He ido a trabajar y por la tarde a entrenar. No tengo por qué esconderme porque no he hecho nada. No sé por qué me han metido en esto», señala el extemplario. Reconoce que fue detenido y puesto a disposición del juzgado de instrucción zafrense y añade que se acogió a su derecho a no declarar. Niega, rotundo, haber participado en cualquier amaño. «Yo nunca he amañado un partido. Lo niego todo. No sé de qué se me acusa. Estoy seguro de que tener una casa de apuestas me ha perjudicado y se han pensado que yo he tenido algo que ver en este asunto. No puedo decir nada más porque está bajo secreto de sumario».

«Mi familia está muy afectada, y yo igual. Soy inocente de todo este tinglado. Tener una casa de apuestas me ha perjudicado.» Víctor Aguinaco Futbolista, ahora en el Olivenza

Desde el momento en que saltaron las primeras alarmas, Víctor Aguinaco ha manifestado a este periódico su deseo de que los hechos se aclarasen cuanto antes. Como propietario de una casa de apuestas en Badajoz, Sportium -en la Plaza de los Alféreces- las sospechas enseguida apuntaron a él, y más cuando el propio fiscal en su decreto se refería a un futbolista que regentaba un negocio de apuestas deportivas.

Su actual club, el Olivenza, defendió anoche la presunción de inocencia de su futbolista a la vez que la acción de la justicia. En un comunicado en las redes sociales, manifiesta que el club «es una gran familia de gente humilde y sencilla. No entendemos otra cosa que no sea respetar a los jueces y la presunción de inocencia. Confiamos en la justicia y en la presunción de inocencia de nuestro jugador».

Iván Moreno

«Hundido». Ese es el adjetivo que utilizó ayer el abogado de Iván Moreno para describir la situación en la que se encuentra el exfutbolista extremeño después de que el Juzgado de Instrucción Número 1 de Zafra decretara su ingreso en prisión.

Cristian Carci, con despacho profesional en Barcelona, dijo ayer que tanto Iván Moreno como Jonan García, el otro exfutbolista encarcelado, esperaban que el juzgado los pusiera en libertad bajo fianza, tal y como había hecho con los otros seis detenidos puestos a disposición judicial por su presunta relación con el amaño de partidos. «Iván estaba hundido, no se lo esperaba. Nosotros solicitamos que se le impusiera cualquier medida que no supusiera el ingreso en prisión, puesto que se trata de una persona con arraigo familiar que de ningún modo va a huir».

«Iván estaba hundido, no se lo esperaba. Se trata de una persona con arraigo familiar que de ningún modo va a huir» Cristian Carci Abogado de Iván Moreno

En el decreto firmado por el juzgado se indicaba que la decisión de enviarlos a prisión comunicada se había tomado para evitar que pudiesen huir, reiterar su conducta delictiva o eliminar pruebas. La Fiscalía los considera a ambos cabecillas de la red que se lucraba con apuestas deportivas realizadas sobre partidos de Segunda B y Tercera División.

Tanto Iván Moreno, natural de Riolobos (Cáceres) aunque en la actualidad vivía en Albacete, como Jonan García, exjugador del Athletic de Bilbao, han sido acusados de los delitos de corrupción en los negocios y organización criminal. «Estamos analizando si presentaremos un recurso de reforma ante el juzgado de instrucción o directamente nos dirigiremos a la Audiencia Provincial», confirmó Carci, cuyo objetivo es sacar de prisión cuanto antes a Iván Moreno, objetivo que comparte el letrado que representa a Jonan García.