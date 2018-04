FÚTBOL SALA Invasión amarilla en Cáceres para la final de la Copa del Rey de fútbol sala J. C. CÁCERES. Martes, 24 abril 2018, 08:34

La final de la Copa del Rey de fútbol sala del 5 de mayo en el Multiusos de Cáceres (20.00 horas) entre Barcelona y Jaén será todo un acontecimiento no solo sobre la pista, sino también fuera de ella. Hasta la fecha, el conjunto jienense ha logrado llenar ya más de una veintena de autobuses gracias a la implicación tanto de las administraciones públicas como de los patrocinadores. También se espera que muchos aficionados se desplacen en vehículos particulares para lo que será una auténtica invasión amarilla en la capital cacereña. Aunque se estima que el precio de las entradas será de 12 euros, no será hasta mañana cuando la RFEF haga oficial la cuantía, reservas, etc.