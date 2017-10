Fútbol femenino La huelga de las danesas compromete su presencia en el Mundial-2019 Internacionales danesas en la final de la Euro 2017. / Getty Las internacionales de Noruega lograron tener el mismo salario que el equipo masculino AFP, COLPISA Copenhague Miércoles, 18 octubre 2017, 18:07

Ante la huelga de las jugadoras por falta de acuerdo salarial, la Federación danesa de Fútbol anunció este miércoles la suspensión del partido ante Suecia clasificatorio para el Mundial-2019, del que las danesas podrían ser apartadas. La federación danesa precisa en un comunicado que previno a su homóloga sueca de que «las jugadoras de la selección nacional no quieren presentarse al partido del viernes (20 de octubre en Goteborg), que, por tanto, no podrá disputarse». Un desacuerdo económico opone a las subcampeonas de Europa con su federación. Después del partido ante Hungría comenzaron una huelga de entrenamiento que aún persiste. De media, ellas cobran 14.000 coronas al mes (1.460 euros). La cifra de sus homólogos masculinos no fue revelada.

Según la Federación, el equipo podría ser sancionado por la UEFA o la FIFA, y ser excluido de la Copa del Mundo-2019, que tendrá lugar en Francia. Hace algo más de un mes la selección masculina ofreció reducir su sueldo anual algo más de 67.000 euros para acortar la brecha salarial con el plantel femenino, que se negó a disputar el 15 de septiembre un amistoso con Holanda como protesta. La cuestión de la igualdad salarial entre futbolistas hombres y mujeres es foco de tensiones en cada vez más federaciones. En EE UU, las futbolistas denunciaron en marzo de 2016 discriminación por cobrar menos que sus compañeros hombres —72.000 euros anuales ellas por 100.000 ellos—, después de que el equipo femenino hubiera ganado el último Mundial. Y el Senado estadounidense aprobó dos meses después una moción para equiparar ambos salarios.

A principios de octubre, las jugadoras de la selección noruega lograron tener el mismo sueldo que los hombres tras un acuerdo con la asociación que representa a los futbolistas (NISO). Las futbolistas duplicarán el dinero del que disponen anualmente: pasarán de un fondo global de 330.000 euros a 640.000. Una cifra que incluye los 58.000 euros que los jugadores de la selección masculina cederán de sus ingresos comerciales. La bolsa masculina bajará de 700.000 a 642.000 euros.

«Esto tal vez es algo pequeño para ustedes, tal vez ni siquiera lo noten en sus bolsillos. Pero es todo para nosotras», dijo entonces Caroline Graham Hanse, del Wolfsburgo y parte de un combinado femenino que tiene en sus palmarés un Mundial (1995), dos Eurocopas (1987 y 1993) y un oro olímpico (2000), y es la 14ª en la clasificación de la FIFA. La masculina, ahora mismo la 58 del ránking FIFA y que no estará en Rusia al ser cuarta en el grupo C tras Almenaia, Iralnda del Norte y República Checa, solo ha participado en tres Mundiales (primera ronda en 1938 y 1994 y hasta octavos en Francia’ 98) y en una Euro (en 2000 en un grupo con España, Eslovenia y Yugoslavia). En España las internacionales cobran una dieta de 40 euros al día, menos que algunos directivos que les acompañan a torneos como las Eurocopas (2013 y 2017) o el Mundial de 2015 en Canadá.