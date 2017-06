PRIMERA FEMENINA La historia continúa Chica sujeta a la atlética Silvia Meseguer en el partido de esta temporada en El Vivero. :: J. V. Arnelas Chica no abandona Extremadura y decide jugar con el Santa Teresa por sexta temporada consecutiva ALBERTO GARCÍA Badajoz Viernes, 30 junio 2017, 08:58

Hace poco más de un mes, María Ángeles Martín Sánchez 'Chica' se despidió de sus compañeras y de su afición tras el último partido de liga en El Vivero. Placa, lágrimas y fotos daban por cerrada la historia de la cacereña y el Santa Teresa. Chica tenía que salir de Extremadura por cuestiones familiares, y lejos de aquí el fútbol pasaba a un segundo plano. Ella nunca habló de colgar las botas, pero su prioridad pasaba a ser buscar trabajo en una hipotética nueva ciudad. «No estaba cerrada a volver a jugar si no encontraba trabajo y llegaba alguna oferta interesante, pero tampoco iba a jugar por jugar», explica la centrocampista de 28 años.

Pero un mes después, la historia ha dado un giro insospechado. Chica no tiene que irse de Extremadura, y mientras llega ese momento, el fútbol vuelve a su vida y lo hace en el que ha sido su club las último cinco temporadas. Y vuelve con ilusión. «El Santa está haciendo un buen trabajo, ha fichado a jugadoras muy buenas y la próxima temporada pinta muy bien», confiesa. El problema es que la dirección deportiva ha fichado bien y para un equipo en el que no estaba Chica, ha llegado, por ejemplo, Alba Merino, que juega en la misma demarcación que Chica. «Hay más competencia, eso es bueno. A mi me gusta la competencia, así nadie se duerme», explica la cacereña, que sabe, además, que las temporadas son largas y una plantilla igual de larga tampoco está de más.

Juan Carlos Antúnez tampoco ve inconveniente en el regreso de Chica. «Tenemos más centrocampistas, pero eso no es un problema. El año pasado, por ejemplo, Nayadet no arrancó al cien por cien, Aina no debutó hasta la jornada sexta por problemas físicos y hasta la octava no fue titular, Martita sigue con sus incompatibilidades laborales... Las temporadas son muy largas y toda ayuda es poca», confiesa el técnico pacense, que siempre ha tenido en Chica a un pilar de sus equipos.

Un pilar que es historia del Santa Teresa. De Chica fue el gol que dio el ascenso a Primera al equipo pacense. Suyo fue el tanto del empate a uno en la ida de la última eliminatoria de la fase de ascenso ante el Plaza de Argel y que a la postre abrió la puerta de la Primera Femenina . Suyo también fue un peculiar récord. En la primera temporada entre las mejores, la 2014-15, jugó todos los minutos de la liga, los 2.700. Solo ella y Patricia Gavira, del Sporting de Huelva, lo consiguieron entonces. Siguió siendo indiscutible en los onces de Antúnez hasta el día de su primer adiós. Y suyo también fue esta temporada el segundo gol al Barça que cerró la victoria más valiosa del Santa Teresa hasta la fecha. Veremos que nos depara la historia la próxima temporada.