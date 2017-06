Va por ustedes, hermanos Terrón Francisco y José Terrón no podrán estar el domingo en el Nuevo Vivero con su CD Badajoz. El club les ha utilizado para el cartel anunciador de un partido que quiere dedicarles. :: casimiro moreno El Badajoz quiere dedicar el partido de mañana a la pareja más fiel de su hinchada, dos ancianos que no podrán asistir por problemas de salud MARCO A. RODRÍGUEZ Sábado, 17 junio 2017, 13:33

Los hermanos Terrón son fiel reflejo de que el fútbol es un sentimiento que no marchita. Pese a lo avanzado de su edad, 83 y 82 años, no suelen fallar en la grada del Nuevo Vivero, un paisaje con predominio del blanco y negro al que pertenecen por derecho propio desde hace más de sesenta años. Mañana, el coliseo pacense les echará de menos en el trascendental encuentro de ida de la final por el ascenso a Segunda B. La grada se quedará huérfana de ese par de ancianitos vestidos con sus zamarras albinegras, unas gorras para protegerse del sol y sus inseparables bastones. Los achaques están detrás del forzado abandono de su querido Badajoz. Hay que ganar sin ellos y por ellos, así que el club quiere dedicarles una hipotética victoria ante el Calahorra y les ofrece el partido. Hasta ha usado su entrañable imagen en el cartel para promocionar la decisiva cita.

Más Todos creen que la afición será un factor clave en la eliminatoria

Francisco Terrón está ingresado en el hospital Perpetuo Socorro aquejado de una neumonía. Su hermano José necesita estar enchufado a una máquina que le proporciona oxígeno. La salud es lo primero por muy importante que sea el fútbol. «Está un poco pachucho. No puede ir al partido», contestaba ayer José cuando le preguntamos por su inseparable compañero de grada. «Yo tampoco puedo porque estaré con esta máquina pegada a la nariz. Se me hace raro no poder ir al estadio este domingo. Me da mucha pena, pero es lo que hay. Espero que podamos volver pronto».

Si hubiera un perfil del aficionado perfecto, ambos lo cumplirían a rajatabla. Los dos, ya octogenarios, se enrolaron a la marea blanquinegra cuando apenas tenían 18 años. Ya ha llovido. Desde entonces, como rememora José, «nunca hemos fallado. Incluso viajábamos a los partidos de fuera de casa, hace muchos años cuando estábamos en Segunda A. Nos gusta mucho el fútbol y el Badajoz y si no fuera tan caro sería para ir todos los días. El del domingo tendré que verlo por la tele y estaré atento. Es lo que hay».

LAS FRASES. José Terrón Aficionado desde hace 60 años «Se me hace raro no ir el domingo al partido; en el Badajoz nos quieren como si fuésemos de la familia»«Nos gusta que nos lo dediquen. Lo merecemos. Espero que podamos volver al estadio»

El hincha albinegro es bastante optimista de cara al partido. «Creo que ganaremos. Nos toca ascender». Además, ve muy bien que el Badajoz haya pensado en ellos: «Creo que nos lo merecemos, son muchos años ya, desde que íbamos al viejo Vivero y ahora el Nuevo. Me gusta más el estadio nuevo, es más grande y más cómodo». Un asunto, el de la comodidad, que no es baladí porque facilita el costoso trasiego de los seguidores más longevos. José afirma que es su sobrino político -también llamado José- quien les lleva al estadio cada dos domingos y que acceden a la grada desde el ascensor.

Cuando era joven, José trabajaba en el campo, mientras que su hermano era barrendero. Los dos nacieron en San Vicente de Alcántara, pero fueron criados y han vivido siempre en Badajoz. Ahora lo hacen juntos y con otras dos hermanas. Como portavoz de los dos, asegura que se sienten muy queridos por un club blanquinegro que guarda un gran respeto por lo que representan. «En el Badajoz nos quieren como si fuéramos de la familia. Hace tiempo hicimos un saque de honor -ante La Roca-, y siempre hemos estado ahí desde que íbamos al viejo Vivero. También nos han dado un trofeo como seguidores», comenta orgulloso. Lógico orgullo, pues aficionados como ellos permiten que un club de fútbol nunca desaparezca.