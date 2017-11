Premier League Guardiola: «Deseo que los presos políticos salgan pronto de la cárcel» Pep Guardiola. / Afp El técnico del City abordó el tema catalán en la rueda de prensa previa al duelo ante el Arsenal COLPISA Viernes, 3 noviembre 2017, 17:59

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, habló sobre la situación de Cataluña en la conferencia de prensa previa a su enfrentamiento ante el Arsenal: «Espero que los políticos que están en la cárcel puedan salir lo más rápido posible por sus familias. Estoy un poco preocupado porque si les ha pasado a ellos nos puede pasar a nosotros. Por dar una opinión. Que no se confunda la gente que no les puede pasar a ellos, porque también les puede pasar. No podemos obviar que estos once políticos o activistas, que no han roto un cristal, están en prisión por pedir votar».

«Han pasado muchas cosas, pero todo es porque queríamos votar, porque queríamos un referéndum legal. La solución es que el Estado y Cataluña se pongan de acuerdo y podamos votar un referéndum pactado. Tan simple como eso. Hasta que esto no pase tendrá una difícil solución. Al final, hay gente en prisión porque en su programa electoral dijeron que si ganaban las elecciones haríamos un referéndum. Eso es lo que ha pasado. Estaba en el programa electoral. Y ahora, por ir a votar, están en la cárcel. Hoy son ellos los que sufren. Lo único que queríamos en este proceso era votar», añadió el técnico de Sampedor.

Por último, declaró: «Da un poco de miedo que hayamos retrocedido tanto en el Estado de Derecho. Espero que se pueda reconducir y que podamos hacer unas elecciones democráticas y que el 21 de diciembre sean limpias, donde nos podamos expresar como queríamos. Y que lo más rápido posible recuperemos las instituciones y que el Parlamento de Cataluña vuelva a ser el que era».

