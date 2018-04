El guardia civil que rescató al Cerro Actual equipo del Cerro de Reyes FS, con su entrenador Alfonso Rodríguez a la cabeza. :: pakopí Pese a la desbandada con el tren en marcha, el club aspirará al liderato si gana el sábado al Xerez con el sargento primero de la Benemérita Alfonso Rodríguez a la cabeza MARCO A. RODRÍGUEZ Viernes, 6 abril 2018, 08:15

La sombra del técnico David Serrano es muy alargada en el Ibereólica Cerro de Reyes FS. También la de jugadores élite de la liga en Segunda B como Aarón. La ausencia de ambas piezas, junto a la de otras que protagonizaron la estampida con el tren de la temporada en marcha no han derivado en el descarrilamiento del proyecto en el primer equipo blanquiazul, ya que las opciones de conquistar el título de campeón de grupo continúan vigentes. Mañana sábado, el Cerro tiene la gran ocasión de preparar su regreso al liderato. Para ello tiene que, primero, doblegar a un Xerez que viaja a Badajoz en lo más alto de la tabla y con cuatro puntos de diferencia; y segundo, hacer efectiva esa victoria repitiéndola en su partido aplazado del día 14 ante el Infantes.

Justo antes del duelo en casa contra el Melistar, uno de los candidatos, el técnico Serrano confirma su marcha por desavenencias con la directiva. No se va solo y siguen el mismo camino un buen puñado de futbolistas que obligan a la soledad a sus compañeros Rafa, Sergio, Nene, Samuel y Román. Cinco jugadores que serán acompañados por dos fichajes de urgencia, los sevillanos Borja y Roberto, que complementan el vestuario junto a algunos juveniles que ya merodeaban por ahí pese a que deberían tener en mente su propia competición.

Un terremoto que haría saltar por los aires cualquier ecosistema porque la mínima lesión hace sonar todas las alarmas. Para el último encuentro en Ceuta viajaron siete jugadores, es decir, un único cambio posible. Ganaron 3-7.

LAS FRASESAlfonso Rodríguez Entrenador del Ibereólica Cerro de Reyes FS«Lo teníamos todo en contra, estos jugadores están demostrando grandes valores» «Lo compatibilizo con mi trabajo porque, cuando te gustan las cosas, sacas tiempo de donde sea»

Un sargento primero de la Guardia Civil nacido en Badajoz, Alfonso Rodríguez, se hace cargo de un banquillo del que ya era segundo entrenador. Toda una responsabilidad para el entonces líder, campeón el año pasado y con un ascenso deportivo que se fue al limbo por cuestiones administrativas y económicas reconocidas por la propia entidad. Consciente de la nueva aventura, Alfonso no se asusta y comanda con mano firme un vestuario que, lejos de hundirse, renace a base del infinito compromiso de sus escasos mimbres.

Alfonso no se asusta porque le avala una amplia trayectoria como técnico de cantera, con selecciones extremeñas de fútbol sala a sus espaldas y por su dedicación en el benjamín del Flecha Negra, uno de los clubes más exitosos del balompié de base en nuestra comunidad. Cogió el testigo del valioso trabajo de Serrano y rescató a un plantel que iba a la deriva. «El partido de Melistar fue el principal escollo y conseguimos empatarlo. Días antes se había ido el entrenador y jugadores como Aarón. Lo teníamos todo en contra anímicamente y no sabíamos cómo íbamos a responder. Aquel empate supo a victoria y allí ya vimos que el compromiso del vestuario era total. Eso es por el amor al fútbol», recalca el actual entrenador.

El técnico no escatima elogios a unos pupilos que han dado la cara ante el adversidad. «Cuando uno se encuentra estas circunstancias debes multiplicarte y eso es lo que están haciendo estos chicos. Eso es un gran valor que tenemos porque estamos sorprendiendo a todos. Se están comportando de una manera increíble. Al final, lo que valoramos del deporte es el esfuerzo y lo que transmiten los jugadores, y estos jugadores están demostrando grandes valores».

El agente de la Benemérita reconoce que le costó asumir la responsabilidad de forma directa, con independencia de que no exista contraprestación económica de por medio. «Vi que con un único jugador que se quedara me iba a quedar con él. Y así fue. A mi gusta entrenar a la base, no lo hice por pensar que era una buena oportunidad. El club se encontró con muchos escollos y decidí ayudar porque no me gusta abandonar».

El éxodo de jugadores entre finales de enero y principios de febrero presagiaba el derrumbe total, pero el Cerro sigue entre los aspirantes tras caer sólo en una ocasión -en la visita a El Ejido- en este tramo del campeonato. Rodríguez extiende los elogios a su antecesor, a quien hace corresponsable de esta actuación. «Ese espíritu de unión y de no venirse abajo pese a las adversidades lo inculcó David, así que nuestro éxito en parte también es de él. Es su sello. Nuestro deporte es amateur y depende mucho del compromiso de los jugadores. A mí me gusta ayudar a que los chavales progresen en lo deportivo pero también como personas y lo compatibilizo con mi trabajo de guardia civil porque, cuando te gustan las cosas, sacas tiempo de donde sea».

Partido grande mañana

Tal vez como premio al esfuerzo grupal, el Cerro de Reyes está en disposición de dar un golpe en la mesa en el grupo V. Visita La Granadilla (18.00 horas) el líder Xerez Toyota Nimauto, al que no sobrepasaría este sábado pero sí una vez logre imponerse en su choque aplazado contra el Infantes. La empresa no será sencilla, como atisba el preparador, pero de este club cabe esperar cualquier gesta pese a que apenas han entrenado durante la semana por la escasez de efectivos.

«Con el hándicap de los pocos que estamos, tenemos que cometer los mínimos errores y ser muy efectivos, estar muy atentos. El Xerez es el líder, posee una plantilla muy amplia y tiene la ilusión de ser campeón. Nosotros jugaremos sabiendo que somos pocos, con nuestras circunstancias y conscientes de que no podemos cometer errores. Estamos a cuatro puntos y podemos ser líderes», avisa Alfonso Rodríguez.

Un Xerez que aterrizará en Badajoz arropado por su afición, que ha llenado un autobús, así que se atisba un gran ambiente porque se ha invitado a todos los equipos de la ciudad. Partido declarado 'medio día del club', con entradas a 4 euros para el público general y 2 para los abonados. Cuantas más gargantas, mejor.