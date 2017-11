Copa Libertadores Gremio-Lanús, el balón deja paso a espías y drones Gremio de Porto Alegre, en las semifinales de la Libertadores. / Efe La final de la Copa Libertadores entre Gremio Porto Alegre y Lanús se ha visto salpicada en la previa por las acusaciones de espionaje al equipo brasileño COLPISA Madrid Martes, 21 noviembre 2017, 16:27

Sólo quedan dos partidos para conocer el nombre del campeón de América. Gremio Porto Alegre y Lanús disputan la final de la Copa América en un doble duelo que comenzará en tierras brasileñas. Lejos de hablarse de las opciones de cada equipo, de los jugadores destacados de ambos planteles y de la táctica que utilizarán los entrenadores, el partido de ida de la final se ha visto salpicada con acusaciones de espionaje. Según anunció la cadena 'ESPN Brasil', Gremio Porto Alegre habría enviado a un espía para grabar mediante un dron uno de los últimos entrenamientos de Lanús.

El conjunto brasileño ha querido salir al paso de las acusaciones negando estar implicado en el asunto: "Gremio no hace este tipo de cosas, nadie contrató a personas o el uso de drones. Es una pavada decir eso", dijo el director jurídico de Gremio de Porto Alegre, Néstor Hein. Al parecer, las acusaciones del canal de televisión se produjeron tras haber grabado a una persona brasileña en las inmediaciones del entrenamiento de Lanús manejando un dron. Desde Gremio se insiste en que "el club no tiene nada que ver" con esa persona y que no es un empleado del equipo. Al parecer, el hombre negó que trabajara para el conjunto de Porto Alegre aunque sí reconoció que estaba haciendo fotos y filmando el entrenamiento a puerta cerrada del equipo de Jorge Almirón en las instalaciones de La Fortaleza.

Las acusaciones de espionaje no son las primeras que recibe el club 'gaúcho', uya que la misma cadena dijo que había hecho lo mismo con los tres últimos rivales que se había encontrado en la Copa Libertadores en octavos, cuartos y semifinale: Godoy Cruz, Botafogo y Barcelona de Ecuador.

El club brasileño, que ya ha ganado en dos ocasiones la Libertadores (1983 y 1995) quiere aprovechar su favoritismo en el estadio Arena do Gremio de la ciudad de Porto Alegre y el apoyo de la afición para viajar a Argentina con ventaja en el marcador. Mientras, Lanús espera conseguir el título en la primera final de la Libertadores que disputa.

Curiosamente, hace una semana Honduras acusó a Australia de usar un dron para espionaje en la previa del partido de vuelta de la repesca para el Mundial de Rusia. La denuncia de la Federación Nacional de Fútbol de Honduras (Fenafuth) llegó a través de las redes sociales oficiales donde mostraron un vídeo de un dron sobre el estadio ANZ Stadium en plena sesión de entrenamiento del equipo dirigido por Jorge Luis Pinto. "Australia espía el entrenamiento oficial de Honduras desde un dron; lo que ocasionó el malestar del equipo y delegación hondureña", decían.