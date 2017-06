El gigante pacense aspira a despertar en Segunda B La expedición blanquinegra partió ayer tras el entrenamiento y paró a comer en Salamanca con la familia de Gallego. :: @cdbadajoz El Badajoz busca un gol rápido con el que encarrilar el ascenso ante un Calahorra al que espera más agresivo JAVI PÉREZ Domingo, 25 junio 2017, 08:50

Llegó el gran momento que tanto tiempo ha esperado la familia blanquinegra del CD Badajoz. Cinco años de reconstrucción desde las cenizas para situarse a un pasito del ascenso a la división de bronce. Tras eliminar al Bergantiños una frase de Marrero se ha venido repitiendo desde el Nuevo Vivero en todos sus estamentos. «El gigante dormido puede despertar» y quiere hacerlo esta noche en Calahorra como equipo de Segunda B. Es la gran final para el Badajoz. Noventa minutos para el todo o nada. La gloria o el fracaso. Y con una eliminatoria totalmente abierta tras el 0-0 de la ida.

Tanto el Calahorra como el Badajoz necesitan marcar, aunque a los pacenses les vale el empate con goles. Para el técnico blanquinegro esta circunstancia no cambia nada su manera de preparar y enfocar el encuentro.

«El equipo tiene una fortaleza mental para competir bien. Vamos a salir desde el minuto uno a marcar gol. Esa es la premisa, lo hemos hablado durante toda la semana y hemos estado haciendo en todo el playoff», apuntaba Juan Marrero, quien por otra parte avisa del potencial riojano. «Sabemos de la peligrosidad del Calahorra y tenemos que poner todo los sentidos si queremos superarles y alcanzar el objetivo», sostenía.

La expedición blanquinegra hizo parada en Salamanca para comer y llegó sobre las 19.45 horas al hotel a las afueras de Logroño después de ser despedido en el Nuevo Vivero antes de partir a la conclusión del último entrenamiento del año. «Otra vez ha subido otro peldaño más. No puedo describir lo agradecidos que estamos por su apoyo. La afición sube un poco más el listón y espero poder darles una alegría el domingo», exponía Juan Marrero a la llegada al hotel. «La afición ha sido una pieza clave para que hayamos llegado hasta aquí», subrayaba el técnico del Badajoz.

El Badajoz dejó muy buenas sensaciones en el Nuevo Vivero y se mostró muy superior, especialmente en una segunda parte de acoso que no se remató con derribo. Aunque nada de esto sirve para un partido de vuelta que se prevé totalmente diferente.

«Espero un Calahorra con mucha intensidad, arropado por su gente y que son especialistas a balón parado. Sus jugadores de calidad se mostrarán y ahora el calor no va a afectar», anticipaba Marrero, quien ha preparado a los suyos para contrarrestar el juego directo que propicia La Planilla. «Hemos incidido en las dimensiones del campo. Hemos adaptado el Nuevo Vivero a esos diez metros menos, cinco y cinco a cada lado». En ese sentido, el preparador insistía en mantener la concentración hasta el pitido final. «Sabemos que va a haber mucho balón dividido, aéreo y juego parado. Nuestro estado motivacional es el máximo, pero igual que el del Calahorra». En este tipo de partidos los jugadores no necesitan de ese plus emocional. «No hace falta motivar, pero sí orientar y conducir los estados de ánimo que podamos tener en determinadas fases del encuentro. En una final de 90 minutos hay que tener previstos todos los supuestos: que se adelanten ellos, lo hagamos nosotros o el gol no llegue».

Marrero cuenta con los mismos jugadores que en los dos anteriores encuentros y todo apunta a que repetirá el mismo once. José Ángel, Parada y Blas son las únicas bajas, aunque se subieron al autobús para hacer equipo. «Ha sido una semana larga para los jugadores porque quieren competir rápido. Estamos ya a finales de junio y se hace cada vez más largo», señalaba Juan Marrero. Eduardo Arévalo también dispone de todos sus efectivos, aunque la alineación inicial es toda una incógnita puesto que el técnico del Calahorra ha sacado un once diferente en cada uno de los cinco partidos anteriores de la fase de ascenso.

El Badajoz llega en su mejor momento al partido decisivo. Los jugadores están enchufados, conscientes de que es el partido de sus vidas y deseosos de brindar un ascenso a su entregada afición. «El equipo está con muchas ganas e ilusión y también con el nerviosismo clásico cuando se acerca la final», añadía el preparador blanquinegro.

Calahorra es una auténtica fiesta, teñida de rojo en apoyo de su equipo. Durante todo el domingo se sucederán las quedadas y concentraciones en los bares del centro. Pero la localidad riojana también será blanquinegra. Se esperan más de 500 seguidores pacenses en La Planilla, aunque al menos un centenar tendrá que buscarse la vida para conseguir su entrada en las taquillas. El otro representante riojano en la fase de ascenso, el Náxara, cayó eliminado este sábado al caer 3-1 con el Peña Sport (1-1 en la ida), por lo que el Calahorra -como el Badajoz- queda como la única esperanza de subir a Segunda B para su comunidad.

El Castuera, pendiente

Extremadura espera celebrar otro ascenso a Segunda B. Con especial atención lo seguirán en Castuera, pues de subir el Badajoz ocuparía el lugar de los blanquinegros en Tercera División. De esta forma, el fútbol extremeño puede vivir esta noche dos ascensos.