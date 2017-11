PRIMERA FEMENINA Estefa no puede ser la única Estefa se lamenta de una ocasión perdida. :: José Vicente Arnelas El Santa Teresa recibe al Espanyol, quinto, con la asignatura del gol suspensa ALBERTO GARCÍA BADAJOZ. Domingo, 12 noviembre 2017, 10:12

La Estefadependencia ha perseguido al Santa Teresa desde que llegó a Primera, categoría en la que capitana siempre ha sido la máxima goleadora del equipo pese a no llevar la etiqueta de delantera en su ficha. Pero los límites a los que está llegando esta temporada empiezan a ser preocupantes. El Santa Teresa tiene en la clasificación siete goles. Uno de Aina, uno en propia puerta de la bética Priscila y cinco de Estefa. Ninguna delantera de Juan Carlos Antúnez ha conseguido marcar esta temporada. Sofía se lesionó después de una pretemporada prometedora, Raquel no termina de ser la delantera incisiva que se espera de ella, Carla ha jugado casi todo pero sin suerte, la mexicana Mariana sólo ha estado disponible en los tres últimos partidos, Mireya sigue con su particular sequía pese a cuajar buenas actuaciones, y Ali es la ariete con menos minutos. Todas inéditas.

Los cinco goles de Estafa son, además, los cinco puntos que suma el Santa Teresa. La pacense marcó el gol del empate con el Valencia (1-1), el del empate con el Madrid (1-1), y los dos de la victoria de la semana pasada ante el Sevilla (1-2). Inútil fue su gol en la derrota ante el Granadilla (5-1), como inútil fue el de Aina ante el Athletic (1-2) en la primera jornada. Números que dejan al equipo extremeño en décimo cuarta posición con un colchón de cuatro puntos con el descenso y cuatro de desventaja con el trío que le precede con nueve -Sevilla, Huelva y Madrid-.

¿Preocupado? Juan Carlos Antúnez no puede decir que esté tranquilo, pero le quita hierro. «Lo que tenemos que valorar es que Estefa ha comenzado este año mejor que nunca, cuando otros años le costaba mucho arrancar. Además de los cinco goles que ha marcado en liga, le anularon otro sin razón, y en la final de la Copa Federación marcó dos de nuestros tres goles. Estefa es, hoy por hoy, nuestra Mari Paz del Valencia o Charlyn Corrales del Levante. Evidentemente nos faltan los goles de otras jugadoras, pero lo cierto es que la media de tantos marcados esta temporada es muy similar a la de cualquier otra», explica el técnico pacense.

Los quebraderos de cabeza de Antúnez vienen de otro sitio, de la defensa. «Es la defensa en donde tenemos que mejorar más porque somos el equipo que más goles ha recibido con 25. A mí lo que me preocupa es que después de ocho partidos no hemos ido nunca por delante o que todavía no hemos dejado la portería a cero ninguna vez».

Y el Espanyol no lo va a poner fácil para romper esa dinámica negativa, aunque llega avisdado. Joan Bacardit, el técnico perico prevé un partido enredado. «El campo del Santa Teresa te condiciona, ellas saben muy bien a lo que juegan en casa, tienen las cosas muy claras. Intentaremos dominar el partido y llevar la iniciativa, seguramente tendremos que tirar más de fuerza y de agresividad que en otras jornadas por el tipo de escenario que nos encontraremos».