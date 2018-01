PRIMERA FEMENINA Estefa ya tiene nueva escudera de cara al gol en el Santa Teresa Yamila Rodríguez durante su presentación, ayer. :: pakopí El equipo pacense presentó ayer a la delantera Yamila Rodríguez, que tratará de solucionar la falta de puntería MANUEL Gª GARRIDO BADAJOZ. Jueves, 11 enero 2018, 08:03

La joven aprendiz de druida del gol ya está en Badajoz. Yamila Rodríguez ha cruzado el charco para neutralizar el maleficio del Santa Teresa de cara a la portería rival. El club ha añadido rapidez, habilidad, técnica y olfato al caldero donde macera la receta experimental para hallar la ansiada pócima del gol que rejuvenezca las opciones de salvación.

Es argentina, procede de Boca Juniors, es una de las revelaciones de la selección sub 20 de su país y se quedará en el club pacense, en principio, hasta final de temporada. Aterrizó el martes en España y lleva apenas unas horas en Badajoz.

Ayer fue su presentación oficial tras meses de negociaciones y de obstáculos burocráticos, unos trámites que aún no han terminado, a la espera de que llegue el tránsfer para poder debutar. Es poco probable que vaya convocada a Bilbao para el choque del domingo ante el Athletic.

«Vengo a darlo todo por esta camiseta y a hacer los goles que necesita el equipo para salir de esta situación»

Estuvo tímida, nerviosa y algo aturrullada en su exposición, pero se mostró entusiasta y con personalidad. Fue parca en palabras, aunque aseguró que en el campo la retórica futbolística fluirá con fruición. «Vengo a darlo todo por esta camiseta y a hacer los goles que necesita el equipo para salir de esta situación». Esas fueron sus primeras palabras tras la firma del contrato.

Todo iba bien hasta que le hicieron la pregunta tópica, ¿has probado ya el jamón? «Sí, y no me gusta nada». El presidente, Pablo Ritoré, que se encontraba estampando su rúbrica en ese momento, quedó impactado por su respuesta.

Fue la anécdota en la puesta de largo de la delantera argentina, que se definió como una futbolista que se maneja bien en banda, como extremo, y en cualquier demarcación cerca del área rival. «Siempre he jugado de once, disparo con ambas piernas. Me desenvuelvo bien en todos los puestos de ataque y si me ponen de nueve haré muchos tantos». Esa polivalencia en tres cuartos de campo es otra ventaja para contar con más alternativas ofensivas.

Seguimiento

El entrenador del Santa Teresa ha realizado un seguimiento exhaustivo de Yamila Rodríguez durante varios meses y es una apuesta meditada y de tiempo atrás. «He visto bastantes partidos de ella. Nos aporta gol y características de delantera más de área. Es rápida, sobre todo en corto, en la salida de balón, y tiene la ambición de cara a gol que nos hace falta.

Está llamada a ser la escudera de Estefa, una posición maldita esta temporada, donde ninguna de las inquilinas han logrado estar a la altura de las expectativas. «Nos hace falta gente que nos permitan no ser tan previsibles arriba». Las defensas rivales son conscientes de que el peligro llega casi unívocamente de la mano de Estefa, lo cual minimiza el factor sorpresa para pillar desprevenida a la zaga rival. Yamila Rodríguez cumplirá esa función y tratará de dar fluidez y variedad a las opciones de ataque.

Hay muchas esperanzas puestas en ella, pero la excesiva responsabilidad y la presión en una situación tan crítica como la del Santa Teresa pueden afectar a su rendimiento.

Tiene 19 años, viene a un país desconocido y a un fútbol del que apenas tiene referencias; Juan Carlos Antúnez lo sabe y blinda su discurso con un velo de cautela a la hora de explicar las virtudes de la argentina y lo que espera de ella. «Necesitará un periodo de adaptación al fútbol europeo, va a notar la diferencia, especialmente desde el punto de vista táctico, físico y en la velocidad».

Yamila afirma que llega bien físicamente aunque tardará en coger el tono, ya que el campeonato de su país acabó hace unas semanas y desde entonces la carga de preparación ha sido muy escasa. «Estoy lista para el domingo, pero los entrenamientos de estos días me van a venir muy bien para estar a punto».

Juan Carlos Antúnez asegura que la propia jugadora ha contactado con la Federación argentina de fútbol para agilizar los trámites y poder estar disponible este fin de semana. Sin embargo, la prioridad es que empiece a entrar en la dinámica del grupo estos días, aprovechar el parón de la semana siguiente para coger ritmo y ser una más para el choque ante el Valencia el 28 de enero.