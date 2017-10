Estefa evita el mal mayor Estefa celebra su segundo gol, el que subió al marcador. :: Pakopí El Santa Teresa sale 'in extremis' del descenso con un empate ante el Madrid CFF gracias a un gol de su capitana ALBERTO GARCÍA BADAJOZ. Lunes, 9 octubre 2017, 08:27

Las gradas de El Vivero se subieron ayer a una montaña rusa de emociones. Un viaje que empezó por la satisfacción de ver a su equipo dominar al rival, que siguió por la ansiedad de ver cómo el gol no llegaba pese a las ocasiones, que después pasó en poco tiempo del cabreo por el tanto anulado a Estefa a la desesperación por el que marcó Jade. La penúltima estación del viaje fue el júbilo por el segundo gol de la capitana, el que sí subió al marcador, y la última la angustia porque Casal Fernández no pitaba el final cuando el Santa Teresa, ya con diez por la expulsión de Marta Parralejo, se quitaba de encima como podía a las madrileñas. Y lo peor no es todo lo que ocurrió ayer, es que esta liga promete que los partidos esta temporada seguirán un guion parecido.

1 SANTA TERESA 1 MADRID CD Santa Teresa Yolanda Aguirre; Augustine, Marta Parralejo, Alba Gordillo, María Neira; Aina, Nayadet, Chica, Carla (Ali, 67'); Estefa y Alba Merino (Marta Reyes, 92'). Madrid CFF Paola; Marta García, Yasmín (Sandy, 87'), Alexandra, Catalá; Carolina (Laura del Río, 58'), Paula Serrano, Saray (Mascaró, 88'), Alba Mellado; Ona y Jade. Goles 0-1: Jade (69') y 1-1: Estefa (80'). Árbitro Casal Fernández (Comité Gallego). Mostró amarilla a las visitantes Paula Serrano y Laura del Río y en dos ocasiones a la local Marta Parralejo. Expusó también al técnico del Santa Teresa Juan Carlos Antúnez y a su preparador físico José María Pinilla. Incidencias El Vivero, ante unos 650 espectadores.

El Madrid llegó ayer invicto a Badajoz e invicto volvió a casa, tercero muy detrás ya de Barça y Atlético de Madrid, pero no dio la sensación de ser un equipo inalcanzable para el Santa Teresa. Al contrario. En la primera parte, las extremeñas tuvieron infinidad de ocasiones. Aina, Estefa, Alba trenzaron las primeras mientras al Madrid le costaba jugar el balón. No tiró entre los tres palos hasta el 18, con una falta directa de Saray a las manos de Yolanda. Jade, omnipresente, fue la que más sensación de peligro transmitió en los primeros 45, pero fue la conexión Alba-Estefa la que volvía loca a la defensa madrileña.

Con todo y eso, la primera parte terminó con un centro chut de Saray que dio en el larguero y un posterior remate de Carolina que atajó Yolanda.

La segunda parte comenzó en el 55, cuando Marta Parralejo saca una falta desde el centro del campo a la que llega Estefa con la punta de la bota para marcar. Fuera de juego dijo Casla Fernández ante la incredulidad de las pacenses, que se quedaron sin preparador físico por Pini fue expulsado por protestar esa decisión.

Entró Laura del Río en el 58 por las madrileñas y el campo se hizo más grande y peligroso para las extremeñas. En el 69, las visitantes sacaron una falta inocente desde la banda que atravesó medio campo sin que nadie evitará que el balón llegará a Jade y que la máxima goleadora madrileña adelantara a su equipo. El gol le costó la expulsión a Juan Carlos Antúnez, que se empeñó en recordarle a la árbitra que la falta fue sacada en movimiento y lejos de donde tocaba.

El Santa se recompuso pronto, pero no quedaba mucho tiempo. Alba y Estefa estaban empeñadas en marcar y lo consiguieron en el 80. Pase de la primera y cabezazo de la segunda con diez minutos por delante. Diez minutos que pudieron ser para cualquiera, sobre todo cuando el Santa Teresa se quedó con diez y tuvo que capear el temporal como pudo. Una mano mágica de Yolanda evitó la derrota justo antes del pitido final.

Con este empate, y la quinta derrota de la Real Sociedad y la cuarta del Zaragoza, el Santa Teresa es décimo cuarto y salió ayer del descenso. Un premio de consolación que habrá que defender el domingo en Tenerife. Toca visitar al Granadilla, décimo tercero con una victoria, la que precisamente consiguió ayer ante la Real (1-2) y dos empates (Zaragoza y Rayo Vallecano). A las canarias les urgen los tres puntos tanto o más que a las extremeñas. Abróchense los cinturones.