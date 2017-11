FÚTBOL SALA España se despide de Extremadura con victoria Encuentro de la Sub-19 de fútbol sala ayer en Navalmoral. / FEXF Ante un abarrotado pabellón, gana a Francia por 4-0 en Navalmoral REDACCIÓN Jueves, 23 noviembre 2017, 07:52

badajoz. España repitió victoria ante Francia en el segundo y último amistoso de su 'minigira' por tierras extremeñas. El pabellón municipal de Navalmoral de la Mata registró un lleno absoluto para animar a una selección sub 19 que en esta ocasión no pudo contar con los servicios del extremeño Andrés Agudelo, quien no pudo vestirse de corto debido a unas molestias. Aunque franceses y españoles dieron todo de su parte para anotar, el primer tanto del partido se hizo de rogar y no llegó hasta casi el descanso. La gran igualdad que predominó en este primer tiempo se deshizo a favor de la selección española en el minuto 17. Juan Andrés Ruiz fue el encargado de abrir el marcador, esta vez con un potente disparo a media distancia.

Segunda parte muy pareja donde la diferencia, una vez más, estuvo en el acierto de cara a portería, que como en Villanueva estuvo del lado de los locales. Así sucedió en el minuto 29, cuando José Antonio Luna recibió un pase dentro del área y anotó por bajo tras un reverso de categoría. En el 32 Mario López sentenció con el 3-0 y el broche de oro lo puso Juan Andrés Ruiz en jugada de estrategia.