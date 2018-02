El entrenador del Cerro de Reyes comunica al club que deja el banquillo David Serrano observa desde la banda un partido del Cerro. :: hoy David Serrano confiesa estar agotado por la «tensión económica insostenible» en el equipo y la falta de soluciones ante la marcha de jugadores MANUEL Gª GARRIDO BADAJOZ. Jueves, 1 febrero 2018, 08:38

Las aguas bajan muy turbias y revueltas por la ladera del Cerro de Reyes. El club que milita en el grupo V de Segunda B de fútbol sala atraviesa una grave crisis institucional, pese a que deportivamente es líder de la clasificación. El anuncio el martes de la salida de una de sus estrellas, Aarón Núñez, no era precisamente una noticia alentadora, pero nada hacía presagiar que ese movimiento del mercado era la punta de un iceberg que amenaza con hundir al conjunto pacense.

Ayer, su entrenador, David Serrano, afirmaba a HOY que ha presentado su renuncia y que se irá de la disciplina cerrista de inmediato. Aduce problemas personales y falta de motivación ante una situación delicada que va a más. «No quiero seguir, la directiva lo sabe y lo he comentado ya en el vestuario. Lo más seguro es que mañana (por hoy) me vaya. No tengo fuerzas. Vivimos en una tensión económica insostenible. Necesito parar un poco, porque todo esto me está repercutiendo en casa. Vivo y amo el fútbol sala, pero no puedo estar en una banda sin ilusión, no sería honesto».

Desde el verano el Cerro acumula un golpe tras otro. La directiva se enteró en aquel momento de que el equipo llevaba varios años compitiendo sin estar inscrito en el registro de entidades deportivas de la Junta de Extremadura. Así lo denuncia el propio Serrano y lo refrenda el vicepresidente, Bernardo Escobar. «Cuando nosotros llegamos al Cerro desconocíamos que no se había realizado este trámite. En todo este tiempo no lo hemos sabido. Hace unos cuatro meses nos apresuramos a solucionarlo, pero creemos que eso influyó para que no nos permitieran subir en julio», destaca.

Tras superar la última eliminatoria ante el Noia, el Cerro lograba el ascenso a Segunda División, pero un mes después la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS) no admitía la inscripción del Cerro por no cumplir con determinados requisitos.

Esto afectó al apartado presupuestario, ya que las cantidades de los espónsores bajaron y no se cumplió la previsión inicial. A ese perjuicio se ha añadido la demora recurrente de las subvenciones. «Debían estar en diciembre, pero nos emplazaron para enero y aún no se sabe nada. Hay gente aquí que está poniendo mucho dinero de su bolsillo y echando muchas horas para mantener esto», asegura David Serrano.

El efecto dominó

El efecto dominó sigue tumbando piezas y Serrano está agotado. Aarón fue el último, pero antes desfilaron fuera de la disciplina cerrista David Richarte, Juanillo, Carlos González, Bebo, Borja... Y puede que no sean los últimos. «No sé si van a salir más jugadores, pero no estoy dispuesto a encajar goleadas, a salir con los juveniles e incluso sufrir un descenso». Es casi kafkiano pensar en un devenir tan dramático con un Cerro líder sólido y con autoridad pero, ante la tiranía económica, el plano deportivo queda sometido a la más profunda de las esclavitudes. «Se ha remado mucho todos juntos para salir adelante, pero han caído en el olvido muchas cosas», remarca Serrano.

El todavía entrenador cerrista advierte que ha sido imposible cubrir las bajas, que han existido contactos con futbolistas, pero las limitaciones en las cuentas han impedido que prosperen. «Hablamos con un chaval joven que estuvo en el Barcelona B, pero no podemos traerlo. Así es muy complicado», se lamenta.

Entre la actual coyuntura y una desbandada general de la plantilla el margen es cada vez más angosto. «No podemos garantizar la continuidad de nuestro plantel. Ante ofertas como la del Betis por Aarón no se puede hacer nada, pero en otras circunstancias tendríamos que haber intentado retener a alguno de los que se han ido».

El siguiente paso, según admite Serrano, es volver a los orígenes, recuperar la cultura de club de barrio y apostar por chavales de la zona. «Hay que acabar la campaña lo mejor posible y empezar desde ya a trabajar en la que viene; saldar cuentas, ponerse al día y empezar de cero».

El vicepresidente del club, Bernardo Escobar, anunció a este diario que hoy se reunirá la junta directiva con la plantilla para intentar buscar soluciones y realizar un último intento para convencer al técnico para que no abandone el equipo. «La situación no es crítica, pero sí es cierto que desde el verano las cosas no han sido muy propicias para nosotros».