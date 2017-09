Las entradas del Trofeo Ibérico, entre 5 y 30 euros

El Badajoz oficializó ayer el precio de las entradas para el XXIII Trofeo Ibérico, que enfrentará al Badajoz con el Deportivo Alavés el 4 de octubre a las 20.30 horas. La entrada en venta anticipada para abonados en Fondo, Preferencia y Tribuna Infantil tendrá un precio de 5 euros. Tribuna y Palco VIP serán más caras, 10 y 15 euros respectivamente. Además, los socios pueden retirar localidades ilimitadas al mismo precio, excepto en Palco VIP, que será solo una por abonado.

Para los no abonados ver el partido les costará 5 euros más, exceptuando el Palco VIP, que no lo podrán reservar y será de 30 euros en taquilla. Ese mismo precio (10 euros en Fondo, Preferencia y Tribuna Infantil) será para todos, abonados y no, el día de partido en taquilla, salvo en Tribuna que costará 20 euros.

El Badajoz mantiene los precios del año pasado para los no abonados, pero en esta ocasión ofrece descuento de 5 euros para los socios y acceso al Palco VIP hasta por 15 euros menos que en la anterior edición.