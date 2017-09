PRIMERA FEMENINA Un empate que sabe a mucho más La goleadora Estefa. :: hoy El Santa Teresa convierte en un punto las buenas sensaciones del comienzo liguero REDACCIÓN BADAJOZ. Lunes, 11 septiembre 2017, 07:48

Después de dos jornadas, hay cinco equipos que todavía no saben lo que es puntuar: Betis, Real Sociedad, Sevilla, Albacete y Zaragoza. Por eso el empate de ayer del Santa Teresa en su visita al Valencia es tan importante. Ante un calendario adverso, el equipo pacense cumple más allá de lo previsto. Lo hizo la semana pasada aunque perdiera con el Athletic de Bilbao, y lo hizo ayer porque, aunque no se mostró superior que las valencianistas, aprovechó sus armas y rascó un empate que no sabe a victoria pero que vale algo más que un punto.

El Santa Teresa supo reponerse al tempranero gol de Maripaz en el minuto 6 con otro de Estefa justo antes de entrar en el descanso. En la segunda parte, se cerró, buscó la contra y las jugadas a balón parado, y aunque las locales tuvieron más ocasiones, las extremeñas también tuvieron las suyas. El Santa Teresa fue el perfecto invitado incómodo y se volvió a Badajoz con un punto con el que afrontar con calma la visita del Atlético de Madrid a El Vivero dentro de dos semanas.