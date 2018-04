FÚTBOL SALA Duras derrotas para Cerro y Navalmoral Los albiazules pierden por primera vez en liga en Badajoz frente al Coineña (1-2) y los moralos caen en la pista del filial del Movistar Inter (6-2) M. C. Domingo, 29 abril 2018, 11:21

NAVALMORAL. Los dos extremeños que jugaron ayer la antepenúltima jornada de liga en Segunda B perdieron y se complicaron para cumplir con sus objetivos. En el grupo IV, el Integra2 Navalmoral naufragó en Alcalá de Henares frente al filial del Movistar Inter al perder por 6-2, que le hace caer de la quinta plaza, y el Ibereólica Cerro de Reyes, en el grupo V, cayó en casa por 1-2 ante el malagueño Coineña para cederle el liderato. Esta mañana, a partir de las 12.00 horas, el Cáceres UEx jugará en su cancha con el Torrejón madrileño con el propósito de alejarse un poco más del descenso.

El Cerro perdió por primera vez en casa en liga después de dos temporadas en la categoría. Sólo lo había hecho en el playoff de ascenso, en la eliminatoria final y sin perjuicio de que el marcador le impidiese lograr, sobre la pista, el merecido ascenso. El conjunto de Badajoz baja ahora a la tercera posición con 61 puntos tras esta inesperada derrota con el Coineña, que se coloca como líder con 62 junto al Xerez, que además tiene una jornada pendiente de recuperar. Por lo tanto, los pacenses ya no dependen de sí mismos para intentar revalidar el título del grupo. Deberán ganar a Gádor y Peligros y esperar los tropiezos de los dos que les preceden. Ante el equipo de Coín tuvieron oportunidades suficientes para haber logrado el triunfo pero se toparon con las magníficas intervenciones de su guardameta, gran protagonista del choque. Borja fue el autor del único tanto local, que sirvió para empatar antes del descanso. En la segunda mitad el dominio y acoso cerrista continuó pero fueron los visitantes quienes marcaron el definitivo 1-2 a falta de cinco minutos.

Por su parte, el Navalmoral sucumbió en su visita a la cancha del Inter B y se coloca en el sexto puesto con 45 puntos, dos menos que el Pinatar y uno más que su verdugo de ayer. Les tocará sufrir a los moralos en las dos últimas jornadas no solo para intentar recuperar su sitio sino para mantener también el que ahora ocupan. Jugarán en casa ante el Elda, en plena lucha por la Copa del Rey, y fuera con el Pilaristas, que pelea por no descender. El cuadro de Navalmoral no mereció tal castigo frente al filial del Inter porque generó numerosas ocasiones y las desperdició. Volvió a adolecer de pegada y dio una de arena para volver a salir goleado en un desplazamiento. Marcaron De la Cuerda y Nando para firmar el engañoso 6-2 final con el que acabó un partido con mucha más presencia de los extremeños que lo que el luminoso reflejó.

Por último, esta mañana en el Multiusos cacereño, el equipo universitario dirigido por Antonio Salguero se juega media temporada ante el Torrejón. De ganar habrá conseguido virtualmente la permanencia.