DIVISIÓN HONOR JUVENIL El Diocesano, sin opción en Valladolid El equipo cacereño perdió por 3-0 ante un rival en crisis de resultados y se sitúa a cinco puntos del descenso REDACCIÓN Lunes, 30 octubre 2017, 08:49

PLASENCIA. El Diocesano no pudo obtener nada positivo en su visita a un Valladolid que llegaba a esta cita con muchas dudas y sumido en una pequeña crisis a causa de las últimas tres derrotas. Sin embargo, el equipo pucelano no dio opción a los cacereños y se impuso con merecimiento por 3-0.

Apenas habían pasado cuatro minutos cuando llegó el 1-0, en una jugada de posesión larga que finalizó en la red extremeña tras el remate de Víctor.

El Dioce no presentó argumentos para poder competir, ya que no pasó de su mitad de campo en todo el primer tiempo, y rápidamente encajó el 2-0. Fue en el minuto 26 tras un envío del debutante Sali hacia Dali, que a la hora de rematar prefirió regalarle el gol a Víctor, que suma once dianas y es pichichi de la categoría.

Tras el descanso, el Diocesano dio un pasito adelante, aunque sin llegar a inquietar demasiado a Javi. Por destacar algo, un disparo lejano de falta de Joserra que botó delante del cancerbero local.

Ya en tiempo de descuento, el Valladolid selló el 3-0 con el finalizaría el encuentro por mediación de Dali. El extremo hispano-brasileño lideró varios contragolpes hasta que encontró premio sobre la bocina.