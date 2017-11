DIVISIÓN DE HONOR Diocesano y Almendralejo se obligan a sumar para seguir en una zona de confort El primero visita esta tarde el campo del Casarrubuelos y el segundo mañana al Aravaca JUAN CARLOS RAMOS Sábado, 11 noviembre 2017, 09:30

PLASENCIA. La División de Honor Juvenil se adentra en el segundo tramo de competición y lo hace con los equipos clarificando sus respectivos objetivos. Por arriba, después de las primeras once jornadas, la lógica se ha acabado imponiendo, con Rayo Vallecano, Real Madrid y Atlético de Madrid casi cogidos de la mano en busca del título de liga. Ellos tres también se repartirán los tres pasaportes para disputar la Copa del Rey.

Por abajo, prácticamente, todos los demás. Desde el quinto hasta el decimosexto solo tienen en mente salvar la categoría un año más. Entre ellos, los dos equipos extremeños, que ha pasado de transitar en una zona más que cómoda de la tabla a ver cómo se acercan los que quieren escapar de la quema. Un par de jornadas de resultados negativos tienen la culpa de ello.

El primero en abrir fuego es el Diocesano, que a partir de las 16:00 horas visita al Atlético Casarrubuelos. El equipo del sur de Madrid llega a esta cita como colista de la División de Honor Juvenil tras haber sumado solo tres empate en once jornadas. Pero ojo porque no ha perdido en las dos últimas jornadas (con igualada ante el Atleti) y los favoritos, a excepción del pinchazo colchonero ya mencionado, no le han podido ganar por más de un gol. El Real Madrid se impuso por 1-2 y el Getafe solo por 1-0. El equipo cacereño acumula dos derrotas seguidas y se escapa de los puestos de descenso por cuatro puntos.

Para el domingo queda reservado el partido del Almendralejo. Juega también a domicilio, a partir de las 16:00 horas en Aravaca, barrio situado al norte de Madrid. Los de Angelito visitan al que es sin duda el equipo revelación de la División de Honor Juvenil. A pesar de tratarse de un recién ascendido, marcha quinto en la clasificación.

El conjunto extremeño ya sabe que se va a encontrar un partido enormemente complicado, tanto por la entidad del rival como por las reducidas dimensiones del campo, con 96x53 uno de los más pequeños de la categoría. El Antonio Sanfiz se ha convertido en todo un fortín y buena muestra de ello es que solo el Real Madrid y el Atleti han podido rascar un resultado positivo.