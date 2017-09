«Quien diga que la Copa no es prioritaria, miente» Kiu es baja de última hora por problemas en el abductor. :: J. M. ROMERO Un gran Fuenlabrada, que ha arrancado mal en Liga, espera esta noche al Mérida de Nafti, que le concede al torneo máxima importancia F .G. MÉRIDA. Miércoles, 6 septiembre 2017, 08:08

Es la Copa. Así que poco importa todo lo demás. Que sea a partido único y en casa del rival, que el Mérida aún no haya ni ganado ni marcado lejos del Romano, que el Fuenlabrada tampoco haya ganado todavía en su estadio, que el presupuesto de los madrileños sea mucho más grande que el de los emeritenses, que... La futura economía del club en caso de pasar la tercera ronda y la ilusión de la plantilla y el cuerpo técnico por medirse a un rival de nivel europeo minimizan los factores objetivos que envuelven la eliminatoria.

«A mí me hace gracia los equipos que dicen que la Copa es secundaria... Eso es mentira. Para todo el mundo, nosotros incluidos, la Copa es prioritaria. Es dinero, es imagen para el club, es ilusión para los chavales...», enumera Mehdi Nafti. Porque Mérida y Fuenlabrada están a dos partidos de vivir, por ejemplo, lo que vivió el Villanovense hace dos temporadas. Y el primero de ellos es esta noche.

Hace dos años, los sueños coperos del Mérida se evaporaron muy pronto. El Peña Sport, en la primera eliminatoria, se ventiló en el Romano a un Mérida cargado de suplentes (0-3). No volverá a ponerse tan en riesgo un partido: esta noche jugarán los titulares. Solo Kiu, que se lesionó ayer en el abductor, y Josema y Selu, por decisión técnica, no viajarán esta mañana con el grupo. Sí lo harán Diana, que se ha recuperado de su esguince de tobillo, y Hugo Díaz, que arrastraba molestias en un abductor.

O sea que el 'once' emeritense será muy parecido al del sábado pasado en Granada, porque a Nafti le gustó su equipo en Los Cármenes: «Si jugamos diez partidos como el de Granada, perdemos sólo uno. Apenas nos crearon peligro. Hasta si el partido hubiera acabado en empate lo hubiera considerado injusto». Javi Chino de central, Santi Villa por la izquierda y Mustafá y Esparza a las bandas seguro. La duda estará en el ariete: o Javi Gómez o Esnáider... o hasta Hugo Díaz.

El Fuenlabrada de Antonio Calderón, que en mayo cayó ante el Villanovense en el playoff de ascenso a Segunda A, es uno de los mejores y más ricos equipos de toda la Segunda B, ha trasladado propuesta formal de invitación al Rey emérito, ha puesto las entradas para la afición del Mérida a 20 euros, ha fichado en los últimos días al exemeritense Dani Fernández, al ex del Getafe Cata Díaz y a Armando Lozano y es capaz de aguantar la vitola de favorito. «Pero si nos fijamos solo en presupuestos, no jugaríamos la Liga. Fuenlabrada queda campeón del grupo I y Extremadura del IV», advierte Nafti. «Lo bonito del fútbol es que no todo se gana en las oficinas a base de cheques y dinero. Tenemos el ejemplo del inicio de Liga. Si el Dépor B les ganó allí y el Navalcarnero les empató... ¿por qué nosotros no?».

Nafti se sentará por primera vez en el banquillo romano, el Fernando Torres acogerá primer partido de Copa de su historia, El Fuenlabrada cuenta con cuatro puntos en Liga, el Mérida con tres... pero lo de esta noche es Copa, y la lógica no existe.