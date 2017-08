Curto elimina al Cacereño Lanzamiento de esquina en el partido de anoche en la Nueva Condomina. :: opta Su 'hat-trick' en la Nueva Condomina clasifica al Murcia en la Copa ante un cuadro verdiblanco que al menos dio la cara ANDRÉS CREMADES (OPTA) Jueves, 31 agosto 2017, 08:31

murcia. El Cacereño cumplió con el expediente y dio la cara en la Nueva Condomina, donde el Murcia desde el inicio comenzó mandando y llevando el peso del partido. Es verdad que el Cacereño tuvo momentos importantes en el encuentro, sobre todo en el inicio y en el comienzo del segundo acto, pero fueron solo eso, espejismos en un partido que se fue pintando de grana. Aunque el Cacereño recortó diferencias en el comienzo de la segunda mitad, lo cierto es que ni los mismos jugadores creían en poder remontar. Mucha diferencia entre los dos equipos, que realizaron un buen encuentro.

3 REAL MURCIA 1 Real Murcia Santomé, Orfila, Forniés, Mateos (Álex Ortiz, m. 79), Juanra, Juanma, Elady, Fran Carnicer (Armando, m. 74), Chamorro, Víctor Curto (Jordan, m. 66) y Xiscu. CP Cacereño: Jiménez, Masal, Santi Polo, Fernández, Elías Molina, Kevin (Javi González, m. 59), Viñuela, Núñez, Javi Navarro (Fernández, m. 73), Carlos López, David López (Saldaño, m. 68). Goles: 1-0, min 25, Víctor Curto; 2-0, min 41, Víctor Curto; 2-1, min 48, Carlos López de penalti; 3-1, min 54, Víctor Curto. Árbitro: Montero de Lerma, auxiliado en las bandas por Guerrero Jiménez y López Cava (Comité Castellano-Manchego). Amonestaciones. A los locales Víctor Curto, Orfila y Armando. A los visitantes Santi Polo, Carlos López, Masal y Núñez. Incidencias: Partido correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey, disputado en el Estadio Nueva Condomina. 1.800 espectadores en las gradas.

Salió el Cacereño causando buenas sensaciones en La Nueva Condomina, bien pertrechado atrás y con Carlos López haciéndose muy visible en la medular. Eran los primeros compases y los cacereños tuteaban a un Murcia que no ha comenzado muy bien la liga. El encuentro comenzó a desperezarse a partir del minuto 10 con la primera ocasión clara para los granas: Chamorro remata fuera un balón centrado al área desde la derecha. Manolo Sanlúcar pedía intensidad y Elady, muy revolucionado, llevaba el peligro por la banda derecha. En el minuto 14 Chamorro volvía a errar una ocasión clara en el área pequeña visitante.

El equipo de José María Rebollo comenzaba a tener muchas imprecisiones y esto lo aprovechaba el equipo murcianista para ir intensificando su dominio. Juanra, en el minuto 20, cabeceaba una asistencia de Carnicer fuera. El equipo visitante llevaba el silencio a la grada cuando en el minuto 24 Carlos López, al ejecutar una falta, manda el cuero rozando el larguero.

El primer tanto llegaría en el minuto 26. Jugada de Elady por banda derecha, el extremo grana se va en velocidad de Santi Polo y asiste a Víctor Curto para que éste le cruce el cuero a Jiménez en su salida. Con el gol, el equipo grana se hizo dueño y señor. Sanlúcar tenía al equipo rival metido en su área, además de que sus salidas eran previsibles sin querer jugar el cuero. Esto daba dobles opciones a los locales que tendrían hasta cinco ocasiones claras pero, para ese entonces, Jiménez se había convertido en el mejor del encuentro. Pero el buen meta del Cacereño no pudo hacer nada en el minuto 41: gran jugada de Fran Carnicer que consigue adentrarse en el área y dar una asistencia a Víctor Curto, que el delantero grana convertiría en el 2-0 con el que se llegaría al intermedio.

Posible cambio

Parecía que todo podía cambiar pues, a los tres minutos de la reanudación, Mateos entra en falta a David López en el área y el colegiado no se lo piensa y decreta penalti. Carlos López sería el encargado de convertir la pena máxima. El equipo extremeño no cambió nada en su juego y dejó que el Murcia llevase la batuta del juego, pues le estaba funcionando bien. La igualada pudo llegar en el minuto 52, Juanra no saca con contundencia y el cuero le llega a David López, quien arma rápidamente el disparo, pero en esta ocasión Santomé detiene el esférico.

La gasolina se le acababa al Cacereño, la presión no era tan constante y los huecos los aprovechaban los murcianos para llegar con todo. El tercer tanto llegaba en el 54: la defensa cacereña no consigue sacar el balón del área y Víctor Curto, que estaba con la caña, aprovecha un balón suelto en el área pequeña para con el exterior mandar al fondo de la red.

El tercer tanto dejaba el partido visto para sentencia, pues no se veía a los jugadores visitantes con fuerza para llegar y poder reducir diferencias. Los minutos pasaron en el electrónico entre interrupciones por problemas físicos de unos y otros futbolistas, pero el marcador ya no se movió y el Cacereño dice adiós a su andadura en esta edición de la Copa del Rey.