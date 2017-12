Mundial de Clubes | Final Cristiano: «Nos hemos puesto las pilas y somos justos vencedores» Cristiano ejecuta el libre directo del gol. / Reuters El luso, nombrado mejor jugador de la final, recibió un pisotón que le provocó dolor durante el partido pero no hace peligrar su presencia en el clásico COLPISA Sábado, 16 diciembre 2017, 21:05

Cristiano Ronaldo atendió a los medios tras la victoria del Real Madrid ante Gremio en la final del Mundial de Clubes que se saldó con el triunfo blanco por 1-0. El luso, que igualó a Pelé como máximo goleador de este torneo con siete tantos, anotó de libre directo el gol que brinda un nuevo título para el club de Chamartín.

El portugués reflejó la alegría del vestuario de Zinedine Zidane tras vencer al cuadro brasileño en un choque que dominó el Real Madrid pese al corto marcador. «Queríamos ganar este trofeo. El Madrid nunca ganó cinco trofeos en un año. Nos hemos puesto las pilas y somos justo vencedores», señala.

En un año en el que Cristiano ha recibido muchas críticas, el luso prefiere reinvindicarse en el terreno de juego con goles. «Qué te voy a decir sobre las críticas. Los números hablan por si solos. Las respuestas yo las doy siempre sobre el campo. Me quedo con que ganamos un nuevo título para el club», comentó.

El '7' madridista jugó con molestias tras recibir en el primer minuto un pisotón por parte de Geromel, exjugador del Mallorca, que hizo saltar todas las alarmas teniendo en mente el próximo clásico del día 23. «Bueno, cuando empecé el segundo tiempo fue un poco duro, pero seguí. Siento un poco de molestias pero seguro que el sábado estaré bien», dijo.

Cristiano, que también fue denominado mejor jugador de la final, habló en rueda de prensa sobre la posibilidad de retirarse en el club blanco. «Si es posible sí me gustaría, pero no depende de mí. No soy yo el que manda en el club», destacó.