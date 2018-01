Octavos | Ida Zidane: «Esto lo vamos a sacar adelante» Zidane, en el encuentro ante el Numancia. / EFE «Pasamos que es lo más importante», señala el técnico del Real Madrid, satisfecho con el desempeño de los futbolistas que juegan menos COLPISA Jueves, 11 enero 2018, 00:07

Zinedine Zidane se quedó con la clasificación del Real Madrid para cuartos de final de la Copa del Rey, pese al empate cedido ante el Numancia en el Santiago Bernabéu (2-2). "Pasamos que es lo más importante", manifestó el técnico ante los micrófonos de beIN LaLiga. Destacó que el cuadro soriano "hizo un buen partido" pero defendió que su equipo también, por lo que consideró "lógico" el resultado final ya que, remarcó, "el rival no ha bajado nunca los brazos". "Es así. Lo importante es la eliminatoria y está conseguido", agregó antes de recalcar el convencimiento de él y de su plantilla de que las cosas mejorarán. "Estamos convencidos de que esto lo vamos a sacar adelante", atajó.

No se mostró inquieto Zidane por la incapacidad de su equipo de sumar una buena racha como locales. "No me preocupa eso. Lo importante es seguir trabajando y cosas buenas vamos a hacer de aquí al final de temporada. Es verdad que necesitamos ganar partidos seguidos para ganar confianza, pero no vamos a bajar los brazos", destacó.

Aseguró que las críticas no le afectan. "Voy a seguir trabajando porque no hay más que eso. No puedo mirar las críticas. Son así y nada me va a impedir seguir trabajando y a mis jugadores tampoco", recalcó. Volvió a cerrar filas con sus futbolistas. "Creo en mi plantilla, eso sí, y veremos al final", dijo el francés.

Posteriormente, y ya en rueda de prensa, se congratuló del desempeño de aquellos jugadores que cuentan con pocos minutos. "No es fácil para los jugadores que juegan menos. Hicimos un buen partido pero a lo mejor nos ha faltado al final un poco de gasolina", apuntó, apelando al físico como causa de las tablas que reflejó el marcador al término del partido. "Contento con la actuación de todos porque no es fácil. Me alegro por los jugadores que tienen menos minutos, por la eliminatoria. El partido de ida ha sido importante", incidió.

¿Ha tocado el equipo fondo?, se le cuestionó a Zidane. "Estamos recuperando las cosas y lo vamos a hacer. Con mis jugadores y con tranquilidad. Sin problemas. Sé que todas las preguntas, las cosas que pensáis, el mal juego, puede ser, pero nosotros estamos convencidos de que esto lo vamos a sacar adelante", insistió.

Sobre la entrada de Casemiro en lugar de Borja Mayoral en la recta final del choque, apuntó que se trató de "un cambio táctico". Se le cuestionó también sobre su renovación y dijo que ya está "firmada", pero que se marca sólo como meta hasta 2018 porque va "partido a partido". "Disfruto de lo que hago día a día, pero no me puedo mirar como entrenador a dos o tres años porque yo sé cómo es aquí. El contrato no significa nada", explicó.

Vallejo: «Tenemos que estar más compactos»

Jesús Vallejo también valoró el empate cosechado ante el Numancia. El central gana en sensaciones pero el equipo suplente no consigue despuntar en resultados.

El Real Madrid no consiguió la victoria ante un Segunda en el Santiago Bernabéu, lo que dejó una sensación extraña en la afición. «La sensación es que al final hay que matar el partido. Hemos empezado muy bien el partido y salimos bien en el descanso pero nos ha faltado consistencia», comentó el central aragonés.

El cuadro blanco volvió a encajar, un factor a mejorar en el equipo de Zidane. «Tenemos que mejorar, estar más compactos. Estoy seguro de que lo vamos a conseguir, tenemos que ser un equipo», dijo.

La vuelta en la eliminatoria estaba, a priori, sentenciada, pero el rendimiento rival convirtió el choque en un examen para los locales. «Tenemos que dar todo. Jugamos en el Real Madrid, esta camiseta supone una oportundiad única. Debemos demostrar que podemos estar aquí, ganar confianza, que al final saldrán las cosas», concluyó.

Lucas Vázquez, bigoleador blanco ante el Numancia, comentó por su parte que estaba «contento por los goles y ayudar al equipo» pese a que el cuadro de Chamartín no consiguió la victoria. El último doblete del futbolista gallego, según el propio jugador, «igual fue en el Juvenil 'C' o 'B'», comentó bromeando. El dorsal ‘17’, además, aprovechó sus tantos para celebrar el embarazo de su mujer.