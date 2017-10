Real Madrid Zidane: «No soy el mejor entrenador del mundo» Zinedine Zidane, en conferencia de prensa. / EFE «Me queda mucho que aprender, sobre todo en táctica y en preparación física; en todo lo que es preparar un equipo», reconoce el técnico francés AMADOR GÓMEZ Madrid Miércoles, 25 octubre 2017, 14:14

«No soy el mejor entrenador del mundo. Pienso que hay otros que son mejores. Si dentro de diez años estoy todavía entrenando y ganando, a lo mejor, pero ahora no», proclamó este miércoles Zidedine Zidane después de ser elegido el lunes por la FIFA el técnico más destacado de 2017. «Fui mejor jugador que entrenador, y el motivo es que jugando al fútbol he estado 35 años y entrenando sólo 18 meses; hay una diferencia», reconoció el técnico francés, que considera «difícil» estar casi una década en el banquillo del Real Madrid, ya que además de destacar que supone «mucho desgaste», por su experiencia dice «conocer bien la situación y cómo es un vestuario y el entorno de este club».

«Yo voy a pensar sólo en este año. Tengo un contrato (hasta 2020), pero no significa nada. Es el día a día lo que me importa y me interesa, porque esto puede cambiar rápidamente. Yo tengo mucha experiencia, pero sobre todo de jugador, y sé lo que pasa. Mañana no sé lo que va a pasar, y más en este club. No pienso para nada en el futuro, sino sólo en esta temporada», insistió, consciente de la continua exigencia del Real Madrid. Zidane insiste en que todavía le queda mucho que aprender como entrenador, «sobre todo en táctica, en preparación física... en todo lo que es preparar un equipo». Sin embargo, desvela que una de sus características es el afán por el conocimiento y por seguir progresando: «Yo tenía 34 años y me acuerdo que en el último año aquí yo quería aprender. Yo siempre he querido aprender. Cada uno en su trabajo puede mejorar. Una persona que quiere aprender demuestra humildad. Si dice que entiende todo, estamos jodidos, porque no va a mejorar».

«El reconocimiento de mejor entrenador del mundo lo acepto, porque es el trabajo que hicimos hasta ahora y hemos ganado muchísimo con este equipo y estoy contento. Me lo merezco y ya está, pero no me importa. No quiero saber nada de eso. Lo que me importa es trabajar y disfrutar de lo que hago. A mí no me gusta hablar de eso», reiteró en alusión al premio The Best, al igual que no quiso desvelar si le gusta más el formato de Copa a un solo partido o a ida y vuelta, como en la actualidad: «Me conformo con lo que hay. Yo sé que hay otro país (Inglaterra) que lo hace de distinta forma, pero aquí en España es a dos partidos. Lo que piense da igual. No voy a contestar si me gusta más a uno o dos partidos». «Si fuera a un partido único pondría la misma alineación que mañana (en la ida ante el Fuenlabrada). No depende de un partido o dos partidos. Yo creo en lo que hacemos. Estamos convencidos de lo que hacemos y no vamos a cambiar», subrayó.

Girona y Guardiola

La Copa es la única competición que se le resiste y que tampoco pudo conquistar nunca como futbolista, ni en Francia (Cannes y Girondins de Burdeos), ni en Italia (Juventus) ni en España con el Real Madrid, pero tiene «esperanza de ganarla, y este año». «¿Por qué no?», pregunta Zidane, que considera la Copa «no como algo personal, sino de todo el equipo». «Nos hace ilusión jugar esta Copa, como todas las competiciones, y queremos como siempre dar el máximo y mañana hacer un buen partido de fútbol. No pensamos que la Copa no nos interesa, sino todo lo contrario. Cuando te pones la camiseta de este club es para ganar todos los partidos», admitió.

Respecto a la visita del Real Madrid a Girona -donde jugará el domingo- y un probable recibimiento hostil por parte de la afición catalana dijo no estar preocupado por la situación. «Vamos a jugar un partido y vamos a tener la seguridad como siempre. Vamos a pensar sólo en preparar un partido, como siempre, y no en lo que pueda suceder fuera del partido», zanjó el técnico, quien tampoco quiso valorar las proclamas independentistas de Pep Guardiola: «Cada uno puede hacer lo que quiera. No voy a comentar lo que diga Guardiola u otro. Estoy aquí sólo para hablar de fútbol».

Por el momento, Zidane seguirá sin poder contar con Carvajal ni Bale, aunque quiso tranquilizar con el estado físico del lateral derecho madrileño, a quien hace casi un mes se le diagnosticó «un proceso viral con afección al pericardio»: «Lo de Dani va bien, porque ha hecho todas las pruebas y es todo positivo y hoy ha empezado a estar en bici. Lleva su tiempo, porque él está ya sano, pero hay un proceso de recuperación y vamos a ver la evolución. Gareth ya está casi a punto de entrenar con el equipo, pero no te puedo dar fecha».