Copa del Rey Valverde: «Es uno de los partidos más difíciles del año» El técnico del Barcelona cree que «la mentalización será fundamental en este partido»

El Barcelona comienza su andadura en la Copa del Rey y Ernesto Valverde no quiere confianzas. "La mentalización será fundamental en este partido. Es uno de los partidos más difíciles del año", apuntó el técnico azulgrana ante el partido de dieciseisavos de final ante el Real Murcia de Segunda B. Y es que el 'Txingurri' sabe de lo que habla porque ya quedó eliminado a partido único con la Gimnástica de Torrelavega cuando el torneo del KO era a partido único y era entrenador del Athletic.

Por eso fue categórico cuando le preguntaron por si no sería mejor que la Copa fuera a partido único en campo del rival más débil. "No me gusta esto del partido único en campo del rival inferior. Yo lo haría por sorteo hasta el final. Cada federación elige el formato que considera y nosotros lo respetamos".

"El rival se lo toma como el partido del año y hay diferencia de nivel, pero el Murcia es un histórico en mal momento", avisaba antes de añadir que el equipo murciano "lo querrá hacer bien. Y nosotros igual, queremos defender el título". Aun así, es un partido ideal para que tengan minutos jugadores menos habituales y chavales del filial. "Entrenan con nosotros con la idea de que tengan presencia en Murcia, pero tenemos que tener cuidado con la reglamentación. Son siete jugadores mínimo del primer equipo y habrá muchas rotaciones", reconocía el técnico. "Pero esperamos ganar. Ganar bien", sentenciaba.

Valverde no cree que sea desprestigiar la competición por utilizar a jugadores que tienen menos minutos jugar en la Copa: "No creo que hagamos de menos a la Copa. Cada equipo tiene sus armas. Hay jugadores que han ido con la selección que necesitan descanso. No me meto en lo que escoja el Murcia para jugar contra nosotros". Lo que sí pide a los que elija para medirse al equipo pimentonero es que "en esto del fútbol, las pruebas están a la orden del día. Tenemos que demostrar por qué estamos aquí, también yo mismo. Murcia tiene mucha ilusión y la ciudad estará volcada".

Por último descartó la presencia de dos de los jugadores que podían tener una nueva oportunidad en la Copa del Rey: Aleix y Arda Turan. "Los dos jugadores están descartados para mañana. Arda tuvo una recaída en el tobillo el sábado, nada más recibir el alta médica, y Aleix tiene molestias en la zona que se lesionó el año pasado. Ha ido aguantando hasta ahora".