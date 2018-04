Final Copa del Rey Tebas: «No es lo mismo pitar a una bandera que pitar a un jugador» El presidente de LaLiga, Javier Tebas. / Efe El presidente de LaLiga, Javier Tebas señala que «sí que sería violencia verbal pitar el himno» EFE Barcelona Miércoles, 18 abril 2018, 13:43

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, calificó de «violencia verbal» pitar el himno español y apuntó que «no es lo mismo» silbar a una bandera o a un jefe de Estado que a un jugador de fútbol en un contexto deportivo. A pocos días para la disputa de la final de la Copa del Rey entre el Sevilla y el Barcelona, el máximo ejecutivo de LaLiga opinó sobre una eventual pitada al himno español por parte de parte de la afición azulgrana en el encuentro de este sábado, algo que se ha repetido en las últimas finales coperas en las que ha participado el club catalán.

«Sí que sería violencia verbal pitar el himno. Si nosotros, el grito 'Puta Cataluña' lo hemos denunciado como violencia cuando ha jugado el Barcelona en muchos campos de España, para mí violencia verbal es silbar el himno», comentó Tebas a los periodistas tras una mesa redonda sobre los derechos audiovisuales en el mundo del fútbol celebrada en Barcelona.

En las últimas semanas, el Barcelona se ha posicionado contrario a que se silbe el himno, si bien sus dirigentes han recordado que respetan la libertad de expresión de sus aficionados.

Según Tebas, pitar el himno no entra dentro de la libertad de expresión y se mostró favorable a denunciarlo: «¿Habrá qué preguntar si 'Puta Cataluña' es libertad de expresión? Yo creo que no es libertad de expresión. Insultar es también faltar al respeto a millones de catalanes y españoles que tienen respeto por esa bandera. El daño psicológico que te hacen es el mismo a cuando te dicen 'Puta Cataluña'».

Preguntado por si pitar a un jugador también podría ser calificado de violencia, el presidente de LaLiga defendió que se trata de un contexto muy distinto.

«Hay que tener en cuenta el contexto y el entorno. No es lo mismo pitar a una bandera o a un jefe de Estado que pitar a un jugador en un contexto deportivo», añadió.

Tebas también se refirió a la decisión de la Federación Española de Fútbol de no prohibir la entrada de banderas independentistas en la final copera que se disputará en el Wanda Metropolitano.

«Si no han sido prohibidas por la delegación del Gobierno hace unos años, tendrán que entrar como entran aquí en el Camp Nou. Si no hay normativa, no hay que prohibirlas», aseveró.