Torres se reivindica en otra noche negra de Vietto Fernando Torres chuta para marcar su segundo tanto al Elche. / JuanJo Martín (Efe) Un Atlético muy profesional no dio opciones a un Elche que sólo soñó durante la primera media hora IGNACIO TYLKO Madrid Miércoles, 29 noviembre 2017, 23:30

No hubo lugar ni siquiera a la incertidumbre porque el Atlético fue muy profesional en el estreno copero del Wanda Metropolitano y sólo permitió al Elche soñar despierto durante 30 minutos, hasta que el uruguayo Giménez le descerrajó tras cabecear, a la salida de un córner. Fueron tres goles, con doblete de un motivado e insistente Fernando Torres incluido, pero pudieron ser muchos más si Vietto no sufriera un drama personal ante el marco rival. El joven argentino se mueve bien entre las líneas enemigas, dribla, pasa con tino y se desmarca con movimientos notables, pero la portería se le hace diminuta y el portero rival ,gigante. Lleva todo 2017 sin marcar, ya que su último gol data del 21 de diciembre de 2016, cuando firmó un 'hat trick' ante el Formentera en partido copero.

El 1-1 del Martínez Valero no le permitía al Atlético distraerse. Bien conoce Simeone los avatares un torneo que, precisamente, aceleró su llegada al Atlético. Fue después de que el Albacete venciese por la mínima en el Vicente Calderón y eliminase a los colchoneros hace ahora seis años. Esa debacle precipitó el despido de Gregorio Manzano, la crónica de una muerte anunciada, y el fichaje del 'Mesías'. El Cholo se lo tomó tan en serio que no convocó a ningún jugador del filial y alineó a un once muy reconocible, aunque con ocho cambios respecto al que goleó al Levante.

Sólo se mantuvieron Thomas en el lateral derecho de circunstancias por la lesión de Juanfran y los devaneos de Vrsaljklo, Savic en el eje de la zaga y Koke en el centro del campo para conducir a los madrileños frente a un histórico venido a menos que marcha tercero en Segunda B, tras el Mallorca y el Villarreal B, y recientemente estrenó a Josico como técnico. Un manchego que se las tuvo tiesas con Simeone como futbolistas del Albacete y el Atlético, respectivamente.

3 Atlético Moyá, Thomas (Vrsaljko, min. 66), Giménez, Savic, Lucas, Augusto, Koke (Saúl, min. 71), Gaitán, Carrasco, Vietto y Fernando Torres. 0 Elche Vallejo, Tekkio, Golobart, Verdú, Peris (Adrián, min. 46), Albacar, Provencio, Diego Benito (Javi Flores, min. 46), Iván Sánchez (Lolo Pla, min. 71), Sory y Nino. Árbitro: Medié Jiménez (Comité Catalán): Mostró amarilla a Golobart, Albacar, Adrián, Lolo Pla y Carrasco. Goles: 1-0: min. 30, Giménez. 2-0: min. 33, Fernando Torres. 3-0: in. 68, Fernando Torres. Incidencias: Partido de vuelta de dieciseisavos de final de la Copa del Rey, disputado en el Wanda Metropolitano ante unos 46.723 espectadores, de ellos unos 1.400 del Elche. El Atlético pasa a octavos por un global de 4-1.

Pese a que la noche era invernal y en el Metropolitano se escuchaban mucho más a los 1.400 hinchas ilicitanos presentes, el Atlético salió dinámico e intenso, dispuesto a marcar territorio pronto. Atacaba a base de pases rápidos y profundos, pero sin perder nunca de vista el orden defensivo. Vietto, sin disfrutar de minutos desde hace un mes, evidenció pronto que lo suyo es seguramente un problema mental. Volvió a errar ocasión tras ocasión.

Mejor Fernando Torres, que parecía un juvenil con ganas de reivindicarse. Luchó, porfió, percutió 'El Niño' y encontró premio pasada la media hora. Se aprovechó de un rechace del portero para marcar con la zurda. Tenía poco ángulo, pero prefirió jugársela que regalarle el gol, o quien sabe si preludar un fallo clamoroso, a Vietto. Ese tanto sentenciaba la eliminatoria porque se produjo apenas tres minutos después de que Giménez, de cabeza y a la salida de un córner, descerrajace a los franjiverdes, incapaces de acercarse a Moyá en todo el primer período.

Ya sin emoción, decayó el ritmo tras el descanso y el Atlético convirtió el partido en un rondo facilón. Fue generando ocasiones, pero casi más por incercia que por intención de golear. Una pena seguir viendo a Vietto sin pegada. Dio un pase magnífico a Torres, que el fuenlabreño erró cuando sólo tenía que empujarla. Miró al césped como si le hubiera jugado una mala pasada. Nada más entrar, Vrsaljko le dio a Torres el pase para su segundo gol, mucho más difícil que el fallado momentos antes. Murió el partido con el único interés de ver si Torres sería capaz de anotar el triplete que tanto buscó y de si Vietto sonreiría al fin. Pues ni lo uno, ni lo otro.