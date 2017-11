Copa | Dieciseisavos vuelta Bale vuelve ante el Fuenlabrada 00:44 Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid. / Foto: Efe | Vídeo: Atlas Tras dos meses de lesiones, Zidane confirma que el galés tendrá minutos en un trámite en el que el técnico madridista probará con varios canteranos del Castilla IGNACIO TYLKO Madrid Lunes, 27 noviembre 2017, 13:51

Zinedine Zidane confirmó este lunes que Gareth Bale volverá a disponer de minutos en el choque de vuelta de dieciseisavos de final de la Copa del Rey que el Real Madrid disputa el martes ante el Fuenlabrada en el Santiago Bernabéu. Ausente desde el 26 septiembre por lesiones y recaídas misteriosas, el galés regresa dos meses después en un trámite en el que el técnico blanco contará con varios canteranos del Castilla.

«Gareth va a estar con nosotros en este partido y veremos cuánto tiempo va a jugar. Soy el primero que quiero a Gareth muy bien, pero no puedo decir cuándo estará a tope. El ritmo de los partidos es el que nos va a marcar el camino», explicó Zizou, antes de reconocer que desea poder volver a contar pronto con la 'BBC'. «Puedo utilizar muchos dibujos, pero quiero ver a Karim, Cristiano y Bale juntos porque llevamos mucho tiempo sin tener a los tres», subrayó.

También regresan el portero Keylor Navas y el centrocampista croata Mateo Kovacic, que desde hace tiempo se entrena con regularidad junto a sus compañeros, y en principio jugará todo el partido. Sin embargo, Zidane no arriesgará aún con Sergio Ramos, que sufre una fractura de nariz de la que será intervenido a final de temporada aunque en breve ya jugará con una máscara. Y es baja Lucas Vázquez, que este lunes no se ejercitó por un fuerte golpe que le ha inflamado el sóleo y el tobillo.

Tras recortarles dos puntos al Valencia y al Barça este fin de semana, Zidane aseguró que se centra sólo en su equipo, que a su juicio está progresando a pesar de las críticas recibidas. «Cada uno va a opinar y verlo como quiera, pero nosotros no estamos haciendo las cosas mal aunque debemos mejorar aún para recortar más puntos. Esto es muy largo y no quiero mirar lo que pasa fuera sino lo que podemos hacer nosotros para crecer».

Un portero y un delantero

De nuevo, Zidane confirmó que no habrá salidas de jugadores en el mercado de invierno pero dejó la puerta abierta a posibles entradas, quizá de un portero y de un delantero. «Estoy muy contento con mi plantilla y no quiero que se vaya nadie. Pero en fútbol puede pasar de todo porque hay mucha gente para elegir cosas y cuando llegue el momento lo hablaremos. Se habla de un delantero, de otro portero, pero yo no quiero comentar nada. Sabemos que podemos fichar pero de momento no estamos en eso».

Negó de forma categórica que jugadores como el exbético Dani Ceballos estén bajos de moral por participar poco. «Él no se va a desanimar de todas las formas. Acaba de llegar, está trabajando muy bien, está tranquilo, animado y muy metido. Sabe que tenemos siete centrocampistas y es más el entorno el que habla».

A vueltas con el gol de Leo Messi que no subió al marcado en Mestalla, Zidane se mostró partidario de implantar la tecnología pero evitó polemizar a la pregunta de si la Liga española es el hazmerreír de Europa. «Todos sabemos que la tecnología va a mejorar el fútbol y conseguirá que haya menos polémicas, aunque por otro lado se perderá algo de la espontaneidad de este deporte. No voy a entrar en polémicas porque no me interesa. Hay mucha más gente que puede y quiere hablar de eso porque es su trabajo, pero no el mío. Lo que puedo decir como entrenador es que siempre queremos mejorar, pero el resto no es asunto mío».